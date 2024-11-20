快訊

陳佩琪三度因京華城案作證 應訊3小時不發一語離開

蔡淑臻認戀小一輪高帥男 「當街交換口水」曝真正關係

謝宜容不只涉霸凌？黃國昌爆：宴請友人一餐花4.2萬、濫花公帑送禮

「生命縫補師」助兒少新生 新北表揚家外照顧者

中央社／ 新北20日電

新北市今天頒發獎牌感謝協助照顧將近800名安置兒少的醫療與社福機構、類家庭；任職25年資深社工督導范淑芬表示，公私團隊是「生命縫補師」，因努力照顧讓孩子展現生命韌性。

新北市每年照顧近800名安置兒少，為感謝第一線的313位名照顧者與專業人員，今天頒發獎牌感謝。

「每個生命都值得被好好對待」，基督教芥菜種會類家庭家長李苑詩表示，她照顧安置的寶寶，來到家庭時剛滿1歲，過程中，看見無法選擇出生家庭的孩子在公私協力照顧下，被良善對待並擁有新的家庭，也學會感恩。

家扶基金會新北市分事務所督導范淑芬分享，每個生命破破碎碎的孩子，因為社工與類家庭的縫縫補補而完整；加上治療師與小兒科醫師、教育、心理、類家庭等資源投入，才能讓孩子的創傷被照顧，並展現生命的韌性。

林口長庚醫院兒少保護中心心理師黃文怡，從照顧者、社工及醫療的角度分享，大家用愛守護，戮力去做，才能克服孩子的情緒行為、協助孩子融入新家庭、跨專業共同合作營造更友善的成長環境。

市長侯友宜頒贈感謝牌致意，他致詞說，新北今年照顧751名安置兒少，在他名下掛名家長的兒少就有141名，家外安置不只提供新家，更是重新開始的機會，感謝照顧英雄與專業夥伴，以溫暖的力量與超越血緣的愛，讓孩子快樂成長。

社工

延伸閱讀

新北推社會情緒學習3年計畫 身心科醫師先入校駐點諮詢

議員指淡海輕軌提速無感 新北：12/15可達時速60公里

棋牌社變相以麻將賭博 新北永和警逮38人移檢方

新北金志獎表揚 績優志工：付出是我快樂的泉源

相關新聞

經營10年因颱風全毀 新北瑞芳吉安里屋頂菜園盼復原

新北市瑞芳區吉安里活動中心的屋頂菜園，歷經十月份的颱風摧殘加上東北季風雨勢，現在菜園可說是滿目瘡痍，許多即將收成的菜都泡爛，棚架也都被吹毀，十年來心血付諸流水，預計得在花上十天半個月才能復原，再重新種菜。

受颱風大雨影響...新北汐止招商街3處邊坡土石滑落 要噴漿掛網鞏固

之前的颱風大雨，汐止招商街邊坡，沿線就有三處出現土石滑落的情形，就擔心再有大雨沖刷，上頭的大樹土石會再崩落下來，相當危險，所以，今(20)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，要求噴漿掛網，鞏固邊坡保安全。

議員指淡海輕軌提速無感 新北：12/15可達時速60公里

新北市議員鄭宇恩說，捷運局日前說淡海輕軌會在淡金北新站至新市一路站間提速，民眾搭車卻無感。捷運公司說，正進行載客耐久性測...

新北金志獎表揚 績優志工：付出是我快樂的泉源

新北市府今天在三重綜合體育場館舉行第14屆金志獎表揚典禮，表揚8個績優志工團隊、20組績優志工家庭獎志工、50位績優志工...

為期三天 青山祭暗訪遶境 「真人藝閣車」出動

稱為艋舺小過年的台北市青山王祭暗訪遶境今天登場，市長蔣萬安出席扶轎，致詞時表示，這項傳承百年的人文祭典，更是再次動用真人...

新北男疑對施工粉塵過敏抑鬱輕生 星聚點喊冤：能做的都盡力了

新北板橋一名年約60歲男子不滿社區大樓拆除施工粉塵瀰漫，讓他全身過敏、失眠，也透過臉書控訴公權力不彰，忿忿不平到走絕路。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。