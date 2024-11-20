北市私幼等3機構教師無敬師金可領 教育局研議納入

北市府今年將敬師金提高到新台幣2000元，但議員質疑未納入私立幼兒園教保員等3機構的教師；教育局今天表示，將研議納入，並兼顧財政及敬師心意。

民進黨台北市議員簡舒培透過質詢資料表示，依「台北市教師節敬師獎勵實施要點」，發放敬師獎勵金對象為學校編制員額內的教職員工，如市立大學、公私立高中以下學校及市立幼兒園教職員，卻不包括私立幼兒園、非營利幼兒園、職場互助教保中心教職員。

簡舒培指出，全市有558間私立、非營利幼兒園、互助教保中心，共約6000餘名的教保員，需照顧3.3萬餘名小朋友，同樣認真照顧孩子的私立教保員卻無法領取敬師獎勵金。

簡舒培表示，台北市長蔣萬安曾允諾讓私幼師領取敬師獎勵金，但教育局編列明年度預算似乎未納入，以6000餘名私校教保員計算，預算僅增加約1200餘萬元，對財政應不會造成問題，要求明年發放。

教育局回應，考量北市公私立教保服務機構從業人員長年照顧幼生，且齊力配合幼教政策，研議敬師獎勵金發放對象，納入私立教保服務機構教職員工，正針對發放額度、對象條件、預算財源等審慎研議，以兼顧財政穩健及敬師心意。

前台北市長柯文哲在民國105年取消發放2000元敬師獎勵金，引發反彈，109年訂定「台北市教師節敬師獎勵實施要點」，訂定發放600元等值商品禮券。教育局今年8月間宣布敬師獎勵金從600元提高至2000元，約近3萬名正式及代理教師受惠。