快訊

美商雷神高報軍售費被抓包賠52億罰款 國防部：已完成繳庫

北分署公務員之死 同事揭謝宜容好大喜功…迎合政院AI政策釀悲劇

卓揆下令！疾管署急改口：「土皇帝」霸凌案 調查結果一周內出爐

北市私幼等3機構教師無敬師金可領 教育局研議納入

中央社／ 台北20日電

北市府今年將敬師金提高到新台幣2000元，但議員質疑未納入私立幼兒園教保員等3機構的教師；教育局今天表示，將研議納入，並兼顧財政及敬師心意。

民進黨台北市議員簡舒培透過質詢資料表示，依「台北市教師節敬師獎勵實施要點」，發放敬師獎勵金對象為學校編制員額內的教職員工，如市立大學、公私立高中以下學校及市立幼兒園教職員，卻不包括私立幼兒園、非營利幼兒園、職場互助教保中心教職員。

簡舒培指出，全市有558間私立、非營利幼兒園、互助教保中心，共約6000餘名的教保員，需照顧3.3萬餘名小朋友，同樣認真照顧孩子的私立教保員卻無法領取敬師獎勵金。

簡舒培表示，台北市長蔣萬安曾允諾讓私幼師領取敬師獎勵金，但教育局編列明年度預算似乎未納入，以6000餘名私校教保員計算，預算僅增加約1200餘萬元，對財政應不會造成問題，要求明年發放。

教育局回應，考量北市公私立教保服務機構從業人員長年照顧幼生，且齊力配合幼教政策，研議敬師獎勵金發放對象，納入私立教保服務機構教職員工，正針對發放額度、對象條件、預算財源等審慎研議，以兼顧財政穩健及敬師心意。

前台北市長柯文哲在民國105年取消發放2000元敬師獎勵金，引發反彈，109年訂定「台北市教師節敬師獎勵實施要點」，訂定發放600元等值商品禮券。教育局今年8月間宣布敬師獎勵金從600元提高至2000元，約近3萬名正式及代理教師受惠。

幼兒園 教師節

延伸閱讀

柯市府政風檢舉案逾5千件無京華城 簡舒培：經手不會怪怪的？

為索資問題交鋒 蔣萬安簡舒培議場互嗆

不合理索資Say No遭針對 簡舒培、蔣萬安互嗆關麥還停不住

柯文哲放棄抗告 簡舒培酸不敢提「怕被更多證據打臉」

相關新聞

新北金志獎表揚 績優志工：付出是我快樂的泉源

新北市府今天在三重綜合體育場館舉行第14屆金志獎表揚典禮，表揚8個績優志工團隊、20組績優志工家庭獎志工、50位績優志工...

為期三天 青山祭暗訪遶境 「真人藝閣車」出動

稱為艋舺小過年的台北市青山王祭暗訪遶境今天登場，市長蔣萬安出席扶轎，致詞時表示，這項傳承百年的人文祭典，更是再次動用真人...

新北男疑對施工粉塵過敏抑鬱輕生 星聚點喊冤：能做的都盡力了

新北板橋一名年約60歲男子不滿社區大樓拆除施工粉塵瀰漫，讓他全身過敏、失眠，也透過臉書控訴公權力不彰，忿忿不平到走絕路。...

大巨蛋又漏水了！再罰遠雄120萬 嚴重可解約

臺北市政府體育局於11月12日針對臺北大巨蛋漏水問題，開罰遠雄巨蛋公司120萬元，並嚴令限期改善否則繼續開罰。經連日派員勘查，19日再度發現大巨蛋場館屋頂持續性滲滴水並形成水灘。 體育局王泓翔局長表

克服環境影響 新北環狀線年底復駛

新北環狀線9跨鋼箱梁即將全數復位完成，環狀線受到0403芮氏規模7.2地震影響，造成9跨鋼箱梁位移及139項設施受損，第一、二階段已恢復營運，第三階段(板橋至中和)仍極力搶修當中，目前9跨鋼箱梁即將全

無照駕駛5年內再犯重罰2萬4 新北警今年查獲2萬2千餘件

台北市15歲曾姓少年上月無照開車撞進小吃攤釀2死3傷慘劇，為防無照駕駛再度釀禍，新北警今年已取締無照駕駛2萬9494件，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。