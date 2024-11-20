受颱風大雨影響...新北汐止招商街3處邊坡土石滑落 要噴漿掛網鞏固

之前的颱風大雨，汐止招商街邊坡，沿線就有三處出現土石滑落的情形，就擔心再有大雨沖刷，上頭的大樹土石會再崩落下來，相當危險，所以，今(20)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，要求噴漿掛網，鞏固邊坡保安全。

崇德里長蘇宏杰說，幾次的風災跟強降雨，里內的招商街邊坡發現3處有土石滑落的問題，發現邊坡牆面不是很堅固，這次感謝議員張錦豪協助，爭取邊坡加強勞固性，公所也會先用掛網的方式緊急處理，針對接下來可能的風災大雨，希望能夠做好事先的預防工作，希望把雜木或是不夠堅固的樹木做修剪或移除。

新北市議員張錦豪表示，之前的颱風造成招商街邊坡坍塌，有一些滑動，旁邊有一些樹木，可能頭重腳輕，根可能沒有很扎實，所以，今天請公所過來協助，希望把邊坡維護好，有一些樹木比較高大，影響到電線或是未來再有強降雨可能會倒下來，有可能會壓到底下的車子。

張錦豪指出，會勘後，除了會做掛網，也會把一些比較高大的樹木做修剪，同時也建議公所，在邊坡牆面做一些噴漿的處理，因為，這幾天持續下雨，都看的到路邊有一些泥濘，都是從山坡上流下來的土石，希望做擋土設施進行噴漿。