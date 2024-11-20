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經營10年因颱風全毀 新北瑞芳吉安里屋頂菜園盼復原
瑞芳區吉安里活動中心的屋頂菜園，歷經十月份的颱風摧殘加上東北季風雨勢，現在菜園可說是滿目瘡痍，許多即將收成的菜都泡爛，棚架也都被吹毀，十年來心血付諸流水，預計得在花上十天半個月才能復原，再重新種菜。
原本生氣勃勃的可食地景，現在全變了樣，吉安里的屋頂菜園在經歷兩個颱風過境後，幾乎全毀，棚架，菜圃，地坪吹毀的吹毀，泡水的泡水，讓社區都很捨不得。
吉安里里長謝永昌說，吉安里活動中心的屋頂菜園，從103年至今已經經營有十年的時間，今年遭遇到前所未有的損失，屋頂的設施都被吹毀，剛種下千元菜苗一夕之間泡爛，至今還未復原完成，目前東北季風雨不停，也只能先暫時休耕，先把菜園重整起來再說。
志工許淑慶表示，十月份的颱風風強雨驟，再來到屋頂菜園上看，真的很捨不得，里長和志工們長期努力的成果，就這樣沒了，現在重建也得花上一段時間，也希望趕快復原並繼續種菜，讓屋頂菜園恢復生機。
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