新北瑞芳公園災損嚴重尚未復原 里長志工齊力整理

瑞芳公園佔地九公頃多，有步道還可以登高望遠，是民眾就近休閒的好去處，不過受到今年十月份接連幾個颱風影響，園區內路樹倒的倒，還有邊坡坍方等災情發生，至今尚未復原，里長許銘仁和志工也疲於奔命要來恢復環境，希望民眾運動休閒的空間，早日恢復原有的樣貌。

柑坪里里長許銘仁說，目前瑞芳公園還沒完全復原，請上山運動的民眾要留意周遭環境，還有一些樹倒的部分尚未移除，公部門的搶災量能有限，現階段能夠自己處理的，就和志工們通力合作，希望早日恢復公園樣貌。

當地居民黃美麗說，這次颱風使得瑞芳公園損失慘重，不少多年老樹倒了，邊坡也有多處坍方，滿目瘡痍的景象看了實在不捨，這段時間里長和志工們陸陸續續在進行整理，希望早日恢復，讓運動休閒的民眾有個好的環境。