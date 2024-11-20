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議員指電動公車更換慢 北市同意延長柴油車使用年限

中央社／ 台北20日電

北市府推動電動公車，議員指出，因車價高等，業者評估難回本，導致汰換速度變慢，加上註銷快達年限柴油公車，恐釀班次不足。公運處今天表示，會同意延長柴油公車使用年限。

國民黨台北市議員詹為元以質詢資料指出，為達成2050年淨零排放，台北市府把柴油公車汰換成電動公車列為重要政策之一，加上中央推動民國119年市區公車全面電動化政策，讓北市府須規劃公車汰換期程。

詹為元表示，調資料發現，北市電動公車汰換率約19%，共660輛車，北市公共運輸處規劃明年將644輛柴油公車換為電動公車，但認為預期太樂觀。

他說，因符合中央補助國產國造車廠僅4家，選擇少出現車價高，1輛電動公車估約新台幣950萬元至1200萬元，以均價1000萬元計算，扣除補助業者買電動公車花費約480萬元，認為車價高恐造成業者極大負擔。

此外，北市府雖提供公車人次補貼費，若業者把柴油公車汰換成電動公車，初估更換後要回本需攤提約21年，已超過公車汰換年限12年，這可能也是業者無意汰換電動公車的原因。

詹為元表示，快達12年使用期限的柴油公車，依規定僅能汰換為電動公車，許多業者評估車價高且缺駕駛，評估註銷柴油公車牌照，恐導致北市缺駕駛及公車減班或停駛問題。

他說，資料顯示，公運處統計使用年限屆滿12年需換柴油公車的車輛數，今年523輛、114年336輛、115年586輛，認為市府應提早規劃配套，才可確保市民權利。

公運處回應，補貼是盼減少業者買電動公車及柴油公車的成本差距進而提升意願，並非全額資助購車，且電動公車補助管道多元，業者可同時申請中央及北市府補貼。

公運處表示，柴油公車屆滿使用年限後是以汰換電動公車為原則，舊車屆滿使用年限前1年，可提報汰換電動公車，基於辦理採購車輛及打造等時間，同意在確保行人安全前提，延長柴油公車使用期限1.5年，期望可紓解業者汰換進度壓力。

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