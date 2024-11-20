新北石門尖鹿馨窩關懷據點很溫馨 長輩看見生命亮點

帶領長輩回憶過去、體驗當下也展望未來，並看見生命中的亮點，新北市石門區尖鹿馨窩長者關懷據點中『圓滿人生』課程要讓長輩感受的內容，由汐止社大的講師開啟了為期16堂的課程，帶著長輩透過律動、繪畫、玩樂器甚至是歌唱，要來看見自己生命中的不同亮點。

尖鹿馨窩關懷據點主任林淑芬指出，由新生活社會福利發展促進會辦理的石門尖鹿馨窩長者關懷據點，每天都為銀髮長輩開啟不同的課程，其中一堂課是圓滿人生，一直以來帶領長輩回憶過去、體驗當下也展望未來，透過談話紀錄，為長輩製作生命繪本，也會為長輩辦理生命分享會，而近來邀請來自汐止社大的講師開啟了新的為期16堂的課程，要來帶領長輩透過肢體律動、樂器、歌唱甚至是畫畫，要來看見自己生命的亮點。

進入團體活動前，講師以肢體舒展的方式，讓長輩從坐在椅子上，漸漸的動起來也站起來，當大家都進入團體狀態後，講師帶領長輩進入正題，以不同的畫筆顏色讓長輩表現春夏秋冬四季不同的樣貌，並且分享創作的想法。

尖鹿馨窩關懷據點主任林淑芬說，這堂課長輩以三種顏色來表現一個季節，並且分享對這個季節的感受以及為什麼用這三種顏色表現，待四季完成，拼湊一起再畫上專屬於自己的四季風景，講師期待透過畫作的呈現，引導長輩分享自我的人生經歷，進而更瞭解自己，也對同儕有更多不同的認識。