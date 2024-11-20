就是挺新北消防 汐止善心人士捐2輛災情勘查車

汐止人愛心滿滿，溫政延先生愛心不落人後，捐贈新北市政府消防局災情勘查車2輛，希望讓救災人員能快速平安抵達現場救災，今(20)日在消防局第六大隊汐止分隊辦理捐贈儀式，由新北市政府消防局主任秘書張易鴻代表受贈，並回贈感謝狀及紀念品。

在汐止區保長坑，新北市消防局第六大隊汐止分隊辦理的捐贈儀式上，包括新北市政府消防局主任秘書、里長、以及警義消們、還有就是這次的主角，溫政延先生一家人，都出席參加，他們秉持著回饋社會信念，捐贈新北市政府消防局災情勘查車2輛，希望為消防救災盡一分心力。

善心人士溫政延說，因為在汐止已經住了20幾年，對汐止有很深的感情，在努力了很多年之後，事業有了小小的成就，希望對汐止做社會的反饋，盡自己所能，捐贈愛心，希望汐止能更好，這次捐贈兩輪車，希望能為新北市的消防兄弟姊妹們，提供更多的支持，在面對緊急情況的時候，有更強大的工具支援做為後盾。

新北市政府消防局主任秘書張易鴻表示，這2輛災情勘查車會分配到第一大隊、以及第六大隊汐止分隊使用，主要是因為，隨著板橋和汐止的都市化發展、人口增加以及建築物逐漸高層化，救災需求也日益增長，消防人員面對各種複雜、嚴峻的救災情況，這次?政延先生的慷慨捐助，不僅僅是提供車輛的捐助，也將大大提高新北市消防，應對災害的速度和效能。

新北市政府消防局第六大隊大隊長羅億田表示，對於溫政延先生的慷慨捐贈，深表感謝與敬佩。新北市政府消防局將持續提升與創新救災救護的專業技能，並珍惜每一筆來自民間的捐助，秉持著「感恩的心」回饋給每一位新北市民，致力於打造一個更安全、讓市民安心的居住環境。