新北金志獎表揚 績優志工：付出是我快樂的泉源

新北市府今天在三重綜合體育場館舉行第14屆金志獎表揚典禮，表揚8個績優志工團隊、20組績優志工家庭獎志工、50位績優志工獎志工及50位65歲以上耆心獎志工。66歲績優邱月嬌投身志工25載，是許多弱勢民眾申請福利補助與繕寫申請書的最佳幫手，她說「當志工就是我快樂的泉源」。

新北市長侯友宜今天頒獎前致詞表示，新北市志工團隊已有2216隊，人數超過18萬人，平均每年服務時數1800萬小時以上，不僅是新北寶貴的資產，更是新北最美的風景，在許多角落，都可見志工們默默服務的身影。不論颳風下雨、熱浪寒流，志工們仍不辭辛勞、堅守崗位、不間斷地投入在地服務，在一點一滴的日常服務中，一起守護新北。

績優志工邱月嬌是中和區公所志工隊現任隊長，民國88年在志願服務法未公布前就加入中和區公所志工隊，投身社會課服務櫃臺服務25年，協助弱勢民眾申請各項福利補助及繕寫申請書，也支援公所各項活動等。

在衛生福利部雙和醫院成立之初即加入志工隊，至今已16年，除了引導民眾門診就醫外，也貼心協助病患完成各項應辦手續，邱月嬌說，當志工就是她快樂的泉源。

榮獲績優志工家庭的林弘文、林王鳳珍、林惠玉一家人，起初是女兒林惠玉因孩子在瑞芳國小就讀而開始班級服務，後加入學校志工隊，一直堅持到現在，長達20年，被推選為志工隊長也有10年，是學校不可多得的神隊友，而她的無私付出，也帶動最親密的家人。

在學校成立樂齡中心後，因深覺志工服務能讓生活更多元及開心，便拉著父親林弘文、退休後的母親林王鳳珍到樂齡中心及國際文教中心擔任志工，服務也由樂齡中心、學校各種活動也擴及社區。

社會局長李美珍表示，感謝志工朋友們不遺餘力的投入，除讓新北人力資源可以充分得到發揮以外，更可展現一個城市豐厚的軟實力，有志工夥伴的無私奉獻，讓愛心無限散播新北各個角落。