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為期三天 青山祭暗訪遶境 「真人藝閣車」出動

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安出席扶轎。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安出席扶轎。記者邱書昱／攝影

稱為艋舺小過年的台北市青山王祭暗訪遶境今天登場，市長蔣萬安出席扶轎，致詞時表示，這項傳承百年的人文祭典，更是再次動用真人藝閣車，繪有民間故事的電子花車，同時也邀請日本盛岡來的三颯舞，促進台日交流，更感謝青山宮捐贈消防、救護車。

台北市民政局表示，百年歷史的青山王祭，每年青山王皆率領官將首出巡艋舺地區，掃除惡煞及安定民心，當中最具特色的是全台唯一僅有的紅臉及綠臉扮相。

青山宮廟方表示，今年活動結合艋舺青山宮暗訪遶境，特別結合「青山王祭」遶境特有的紅壇文化，搭設了藝文紅壇展演區，將於11月21日於西門町捷運西門站6號出口真善美廣場規劃藝文演出，藉此發揚及保存艋舺地區獨特傳統民俗廟會活動，展現專屬台北市宮廟慶典形象。

蔣萬安致詞說，青山宮聖誕是北市三大廟會之一，主委黃清源團隊加入了音樂祭、市集，並且邀請日本盛岡市友人來訪，尤其在日本震災時捐款，展現出情誼，以及捐贈北市消防救助車等公益；祝福三天遶境活動順利圓滿。

民政局表示，11月21日晚間5點開始，在西門町真善美廣場舞台將有大龍峒金獅團、街舞表演、國樂動漫歌曲演奏及官將首表演，晚間6點開始將有藝閣車繞境隊伍同時解說藝閣車，預計晚間8點左右，艋舺青山宮「靈安尊王」聖駕將行經西門町地區。

民政局說，21日當天實施交通管制，呼籲民眾注意，市區管制範圍成都路（中華路至西寧南路路段）、成都路/漢中街口管制往北、內江街/漢中街口提前管制往北、長沙街/漢中街口提前管制往北，車輛禁止進出管制區域。公車也將部分改道。

青山王繞境。記者邱書昱／攝影
青山王繞境。記者邱書昱／攝影

北市 艋舺 青山宮

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