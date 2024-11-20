新北男疑對施工粉塵過敏抑鬱輕生 星聚點喊冤：能做的都盡力了

新北板橋一名年約60歲男子不滿社區大樓拆除施工粉塵瀰漫，讓他全身過敏、失眠，也透過臉書控訴公權力不彰，忿忿不平到走絕路。正施工的星聚點KTV說，接獲管委會通報有粉塵問題後，便立即暫停施工及強化梯廳清潔，對發生憾事感到難過，過程中能做的都盡力了。

該大樓總幹事說，死者在該大樓住24年，對社區很有情感，很重視健康，幾乎每天都會到社區健身房，死者曾向他反映，因為施工粉塵讓他全身過敏，皮膚紅、腫、癢格外難受，有就醫檢查。

總幹事說，住戶、管委會都曾向市府1999檢舉，至少10、20通跑不掉，環保局人員有幾次來稽查，認為是施工工區問題，並非室外空汙，權責應該是工務局，但對市民來說，「都是同一個市府，市民要的是有人來伸張公權力，解決百姓痛苦」。

有人認為，該名男子反應似乎過激，總幹事說，該名男子個性較急公好義，可能是對公權力無法及時發揮感到忿忿不平，除了死者，另有2、3名住戶也有反應過敏，但情況可能沒死者那麼嚴重，有人覺得忍一忍就好。

死者住在高樓層，拆除施工工區是B1至3樓，粉塵可能散到那麼遠？總幹事說，確實有其他高樓層住戶反映大門把手有粉塵。

星聚點公司經理林書文說，因板橋門市要撤除，須拆除內裝歸還房東，拆除作業是10月啟動，11月11日接到大樓管委會主委反映便先暫停施工，隔天管委會主委再度反映粉塵問題，便增加人力持續做大樓梯廳清潔，從23樓清到1樓，大樓內2座梯廳、4部電梯同步清潔。林書文表示，對發生悲劇感到難過，但過程中，真的能做的都做了，目前持續暫停施工。