快訊

北分署霸凌案 勞長何佩珊情緒崩潰：將向政院請辭

拜登再開綠燈！批准供烏反步兵地雷 阻俄軍在烏東推進

花蓮區間車遲未發車 驚見司機員倒列車駕駛室送醫不治

聽新聞
0:00 / 0:00

新北男疑對施工粉塵過敏抑鬱輕生 星聚點喊冤：能做的都盡力了

聯合報／ 記者李定宇王慧瑛／新北即時報導
死者曾在臉書發出文字、照片，控訴他遭受施工的粉塵危害健康。圖／翻攝自死者臉書
死者曾在臉書發出文字、照片，控訴他遭受施工的粉塵危害健康。圖／翻攝自死者臉書

新北板橋一名年約60歲男子不滿社區大樓拆除施工粉塵瀰漫，讓他全身過敏、失眠，也透過臉書控訴公權力不彰，忿忿不平到走絕路。正施工的星聚點KTV說，接獲管委會通報有粉塵問題後，便立即暫停施工及強化梯廳清潔，對發生憾事感到難過，過程中能做的都盡力了。

該大樓總幹事說，死者在該大樓住24年，對社區很有情感，很重視健康，幾乎每天都會到社區健身房，死者曾向他反映，因為施工粉塵讓他全身過敏，皮膚紅、腫、癢格外難受，有就醫檢查。

總幹事說，住戶、管委會都曾向市府1999檢舉，至少10、20通跑不掉，環保局人員有幾次來稽查，認為是施工工區問題，並非室外空汙，權責應該是工務局，但對市民來說，「都是同一個市府，市民要的是有人來伸張公權力，解決百姓痛苦」。

有人認為，該名男子反應似乎過激，總幹事說，該名男子個性較急公好義，可能是對公權力無法及時發揮感到忿忿不平，除了死者，另有2、3名住戶也有反應過敏，但情況可能沒死者那麼嚴重，有人覺得忍一忍就好。

死者住在高樓層，拆除施工工區是B1至3樓，粉塵可能散到那麼遠？總幹事說，確實有其他高樓層住戶反映大門把手有粉塵。

星聚點公司經理林書文說，因板橋門市要撤除，須拆除內裝歸還房東，拆除作業是10月啟動，11月11日接到大樓管委會主委反映便先暫停施工，隔天管委會主委再度反映粉塵問題，便增加人力持續做大樓梯廳清潔，從23樓清到1樓，大樓內2座梯廳、4部電梯同步清潔。林書文表示，對發生悲劇感到難過，但過程中，真的能做的都做了，目前持續暫停施工。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

正施工的新北板橋星聚點KTV說，接獲管委會通報有粉塵問題後，便立即暫停施工及強化梯廳清潔，對發生憾事感到難過，過程中能做的都盡力了。圖／星聚點提供
正施工的新北板橋星聚點KTV說，接獲管委會通報有粉塵問題後，便立即暫停施工及強化梯廳清潔，對發生憾事感到難過，過程中能做的都盡力了。圖／星聚點提供
正施工的新北板橋星聚點KTV說，接獲管委會通報有粉塵問題後，便立即暫停施工及強化梯廳清潔，對發生憾事感到難過，過程中能做的都盡力了。圖／星聚點提供
正施工的新北板橋星聚點KTV說，接獲管委會通報有粉塵問題後，便立即暫停施工及強化梯廳清潔，對發生憾事感到難過，過程中能做的都盡力了。圖／星聚點提供

住戶 權力 管委會

延伸閱讀

涉霸凌致下屬輕生謝宜容傳辭職 勞部：沒收到辭呈

新北無照駕駛12.5%未成年 累犯占7成5

擬禁送葬隊吹樂器擾民 新北市政會議通過殯葬自治條例

新北施工粉塵疑釀住戶激動輕生 事件引喧然大波開罰9萬

相關新聞

無照駕駛5年內再犯重罰2萬4 新北警今年查獲2萬2千餘件

台北市15歲曾姓少年上月無照開車撞進小吃攤釀2死3傷慘劇，為防無照駕駛再度釀禍，新北警今年已取締無照駕駛2萬9494件，...

新北男疑對施工粉塵過敏抑鬱輕生 星聚點喊冤：能做的都盡力了

新北板橋一名年約60歲男子不滿社區大樓拆除施工粉塵瀰漫，讓他全身過敏、失眠，也透過臉書控訴公權力不彰，忿忿不平到走絕路。...

大巨蛋又漏水了！再罰遠雄120萬 嚴重可解約

臺北市政府體育局於11月12日針對臺北大巨蛋漏水問題，開罰遠雄巨蛋公司120萬元，並嚴令限期改善否則繼續開罰。經連日派員勘查，19日再度發現大巨蛋場館屋頂持續性滲滴水並形成水灘。 體育局王泓翔局長表

克服環境影響 新北環狀線年底復駛

新北環狀線9跨鋼箱梁即將全數復位完成，環狀線受到0403芮氏規模7.2地震影響，造成9跨鋼箱梁位移及139項設施受損，第一、二階段已恢復營運，第三階段(板橋至中和)仍極力搶修當中，目前9跨鋼箱梁即將全

獨／媽媽另嫁無法照顧 血友病寄養女童將飛美國展開新人生

新北市社會局今舉辦感恩餐會，感謝第一線照顧兒少的照顧者及專業人員。其中，參與類家庭的新北市民蘇雲霖、蘇黃根葉夫婦，照顧女...

新北無照駕駛12.5%未成年 累犯占7成5

新北警方統計，今年截至10月共取締無照駕駛2萬9494件，其中2萬2225件是累犯，占整體7成5。以整體年齡層來說，未成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。