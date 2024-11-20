克服環境影響 新北環狀線年底復駛

新北環狀線9跨鋼箱梁即將全數復位完成，環狀線受到0403芮氏規模7.2地震影響，造成9跨鋼箱梁位移及139項設施受損，第一、二階段已恢復營運，第三階段(板橋至中和)仍極力搶修當中，目前9跨鋼箱梁即將全數復位完成，正進行軌道、供電、通訊及號誌纜線等設施修復作業，新北市長侯友宜非常重視復原工程進度，19日再度到環狀線中原站了解附屬設施復原情形及全路段整合測試作業進展，要求務必在確認運轉安全無虞下於年底復駛。

新北市長侯友宜表示，復原工程總計9跨鋼箱梁需復位，包含6跨簡支梁及3跨連續梁，第一跨簡支梁已於8月18日復位完成，團隊不斷檢討工進，增加2組工作面及多組工班人力趕辦、優化焊接鈑片數量以提升復位進度，最終第六跨簡支梁提前於10月23日復位完成。捷運局為了加快修復速度，鋼箱梁復位及附屬設施修復由多組工班同步進行，除了6跨簡支梁復位，至今也已更換1020片軌道基鈑、並將900公尺長的軌道復原，此外還有供電、通訊及號誌纜線已卸除，水環纜線已完成80%更新，目標年底全線復駛營運。

侯友宜市長說明，3跨位移連續梁位於交通要道(員山路及中正路)，施工困難度極高，共分三階段作業，第一階段於6月21日專家學者會議確認連續梁復位工法，7月26日確認重型支撐架及頂昇補強方案後施作道路改道，第二階段於8月9日進場綁筋施作穩固基礎，用以搭設施工架，而第三階段於9月1日開始搭設重型施工架及復位作業。3跨連續梁長達110公尺、重達1200公噸，復位過程團隊非常小心謹慎，3跨梁必需同時頂昇風險高，過程中除了用精密設備同時監控頂昇狀況，還特別使用具預警功能的同步位移控制器以連動方式施作，此外，因連續梁路線為上升段，額外設置橫擋保護，確保施工過程百無一失安全無虞。頂昇完成後，接續剷除舊盤支、放入橫移梁，將連續梁推回定位後，更換新盤支並回降，3跨連續梁即將一次復位。

新北捷運局長李政安指出，鋼箱梁於全數復位完成後，全面更換為新優化的盤式支承設施、增設永久防落橋及抗拉拔裝置為第二道防線，雙重保護機制下確保六級強震來襲不再有位移，正同步進行軌道、伸縮縫、隔音牆與電力通訊線路恢復工作，最後再進行全路段機電系統整合測試及電聯車試運轉。本次環狀線復原工程歷經夏季酷熱及鋼梁狹窄空間、午後雷雨、秋季連綿陰雨天氣，以及3次颱風影響5天以上，施工團隊仍努力不懈克服困難，投入後確定可以縮短6個月，在確認運轉安全無虞下力拚年底復駛。

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