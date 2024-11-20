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獨／媽媽另嫁無法照顧 血友病寄養女童將飛美國展開新人生

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
參與類家庭的新北市民蘇雲霖、蘇黃根葉夫婦已有五年資歷。記者江婉儀／攝影
參與類家庭的新北市民蘇雲霖、蘇黃根葉夫婦已有五年資歷。記者江婉儀／攝影

新北市社會局今舉辦感恩餐會，感謝第一線照顧兒少的照顧者及專業人員。其中，參與類家庭的新北市民蘇雲霖、蘇黃根葉夫婦，照顧女童「蕾蕾」5年，從嬰兒時期得血友病只能躺床，到現在可以跟一般小朋友上課，夫妻倆坦言很不容易，蕾蕾也將被認養，迎來嶄新人生。

蘇黃根葉回憶，她與丈夫照顧蕾蕾共5年，蕾蕾從小抵抗力很差，以前來回住在耕莘、台大醫院，因為抵抗力不強，都無法出門搭車去幼稚園讀書或玩沙子，直到大班比較有抵抗力後才去讀書，後續也與親生母親的骨髓配對成功，努力配合療程終於康復。

蕾蕾起初很膽小，看到車子會害怕，甚至剛回寄養家庭時不肯睡床上，只願意躺嬰兒推車，詢問其原因竟是「這裡有安全帶，有安全感」，蘇黃根葉前3天選擇睡在沙發上陪蕾蕾。後來找出家裡的上下舖床架，蕾蕾看到後選擇睡上鋪，詢問原因，蕾蕾說「因為有欄杆」，原來是以前治療期間，醫院的床都有欄杆，比較習慣，看了讓人心疼。

蕾蕾的雙親離異，在照顧過程中，蕾蕾曾向媽媽表達「想回家一起生活」，但媽媽已另外重組家庭，無奈說「真的沒錢養妳，希望去找新爸爸媽媽」，蕾蕾回去寄養家庭後情緒難過，2、3天吃不下飯，蘇雲霖夫妻耐心安撫蕾蕾，讓蕾蕾慢慢消化情緒，接受事實。

蘇黃根葉表示，如今蕾蕾就讀國小四年級，被兒童機構成功媒合，將由住在美國賓州一對育有3個兒子的夫妻認養，老大已經讀大學，二哥高中，三弟國中，蕾蕾已與對方視訊8、9次，美台法院都已通過相關流程，就等11月26日健檢完成預備出國，等待新父母來台帶她回美國賓州。

談到蕾蕾喜歡的科目，蘇雲霖眼睛發亮，熱情分享「語文類的她都喜歡」，不但國文作業字寫得好看，在學英文的時候，比起同年齡更加好學、有興趣，蕾蕾也喜歡畫畫。蘇黃根葉表示，他們照顧蕾蕾已5年雖然不捨，但也祝福她去美國後有新的開始，人生可以更幸福。

新北市社會局今舉辦感恩餐會，參與類家庭的新北市民蘇雲霖、蘇黃根葉夫婦，今接受市長侯友宜致贈感謝牌。記者江婉儀／攝影
新北市社會局今舉辦感恩餐會，參與類家庭的新北市民蘇雲霖、蘇黃根葉夫婦，今接受市長侯友宜致贈感謝牌。記者江婉儀／攝影
新北市社會局今舉辦感恩餐會，參與類家庭的新北市民蘇雲霖、蘇黃根葉夫婦，今接受市長侯友宜致贈感謝牌。記者江婉儀／攝影
新北市社會局今舉辦感恩餐會，參與類家庭的新北市民蘇雲霖、蘇黃根葉夫婦，今接受市長侯友宜致贈感謝牌。記者江婉儀／攝影

寄養家庭 美國

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