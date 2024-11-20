新北無照駕駛12.5%未成年 累犯占7成5

新北警方統計，今年截至10月共取締無照駕駛2萬9494件，其中2萬2225件是累犯，占整體7成5。以整體年齡層來說，未成年約占12.5%，未滿25歲年輕族群即占近4成。

曾姓少年10月中旬無照駕駛休旅車，行經台北市內湖區東湖市場時，疑因失控衝撞騎樓小吃店導致3人死亡，引發社會關注。交通部長陳世凱日前表示，擬修法加重「禁考期」的罰則，「致人重傷或死亡」從禁考4年，提高到終身不得考領駕照。

新北市政府警察局交通警察大隊統計，今年1至10月共取締無照駕駛2萬9494件，每件罰新台幣1萬2000元；其中屬5年內2次以上無照違規累犯達2萬2225件，依道路交通管理處罰條例須罰2萬4000元，累犯案件占整體約7成5。

新北交大說，進一步分析無照違規年齡層，未成年（未滿18歲）約占12.5%，年輕人（18至24歲）約占23.7%，未滿25歲年輕族群即占近4成。

新北交大強調，18歲以下無照駕駛行為，須由學校與家庭深化與落實交通安全教育，因此只要取締18歲以下無照駕駛者，將通知家長，並函請教育局及警察局少年隊關懷輔導及訪談，加強法治觀念及交通安全知識宣導。

新北交大表示，交通部近期也研議修正無照駕駛罰則，除罰鍰上限從2萬4000元提高至3萬6000元外，並將當場移置保管違規車輛，如無照駕駛肇事致人重傷或死亡，將面臨終身不得考領駕駛執照處罰。