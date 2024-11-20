迴響／新北導盲行穿線搭專案逐年改善 嘆地方沒專款難全面化

本報關注視障者行的正義，導盲行穿線普及率低、設計NG亂象多，負責行穿線的新北交通局表示，中央不能只有給指引，卻沒有專案計畫或經費，地方很難全面執行，不過會在能力範圍內逐年改善與升級；負責導盲磚的新北工務局也說，將配合路口改善專案來施作警示帶及定位帶改善工程。

國內視障者約5.5萬人，各地推動視障引導標線，新增3條白色實線貫穿斑馬線，上路近4年，僅雙北、台中3都畫設逾40個路口，南2都僅20處，桃園最少僅10處，不但普及率低，亂象更不少，部分視障者甚至不知有導盲行穿線。新北算是前段班，不過當中仍有待改善處。

新北交通局長鍾鳴時回應，視障者要能通行無阻，標準應該全國一致化，中央的確有設置相關規則，但沒有專款、專案計畫去推動，各地方政府只能各自去做，新北現透過導盲行穿線、智慧有聲號誌兩機制來完善視障者穿越馬路權益，也跟視障者團體請益，畫定優先推動地區，但不是所有視障者都會參加團體，所以若有個人需求也能跟市府反映。

鍾鳴時認為，回到根本問題是中央沒有相關程序、標準及專款，就這樣丟給地方政府，要全面化普及有難度；對於能否與導盲磚銜接，鍾也強調與相關局處都有聯絡機制，該改善的一定改善，也會在經費及能力所及範圍內，逐年去改善及增設。

新北工務局長馮兆麟也說，將配合交通局推動危險易肇事路口改善政策，其中在視障導引標線部分，交通局已蒐集視障團體需求建議，針對運輸場站、政府機關、醫院場所周邊路口設置，目前已設置45處。