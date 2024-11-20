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新北跨河煙火第二波卡司出爐 許富凱、陳勢安淡水跨年
新北市跨河煙火12月31日在淡水漁人碼頭、海關碼頭、八里左岸登場，壓軸卡司邀請SUPER JUNIOR小分隊L.S.S.在台開唱。新北文化局今公布第二波陣容，為雙金台語歌王許富凱、歌后孫淑媚、情歌唱將陳勢安、葛西瓦。
文化局指出，許富凱唱腔細膩情感豐沛，與孫淑媚為同門師姐弟，分別在金曲台語殿堂上封王封后，今年將一同在跨河煙火獻唱。此外，情歌王陳勢安及原民創作歌手葛西瓦也將同台飆唱。陳勢安說，第一次在淡水跨年，非常期待跨河煙火。
新北市文化局表示，全台最早開唱、活動場域橫跨淡水與八里兩岸的「閃耀新北1314跨河煙火」，國內外歌手將相繼祭出精湛表演，也串聯十三行博物館、淡水古蹟博物館打造周邊活動與裝置。
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