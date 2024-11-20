北市防災月曆發表 施暖暖、諾米、鬍子大叔創作插畫
台北市消防局今發表2025年「守護台北 安心TAIPEI Together for the Future」防災月曆，內容由畫家施暖暖、諾米、鬍子大叔創作插畫，描繪防災人員及相關知識，民眾參加抽獎活動有機會獲得月曆。
北市消防局表示，月曆是「安心小指南」，每頁有防災QR Code，掃描後提供地震應變、颱風準備、緊急聯絡方式等資訊，實用且簡單易懂，讓市民欣賞插畫之餘，輕鬆記住重要防災知識。
月曆只送不賣，送完為止，民眾今下午2時至25日下午5時，可至北市消防局臉書粉絲專頁（facebook.com/119.Taipei）參加抽獎，完成防災知識考驗有機會獲得月曆；或至北市消防局網站（119.gov.taipei）或北市防災資訊網（eoc.gov.taipei）下載。
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