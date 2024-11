北市防災月曆發表 施暖暖、諾米、鬍子大叔創作插畫

台北市消防局今發表2025年「守護台北 安心TAIPEI Together for the Future」防災月曆,內容由畫家施暖暖、諾米、鬍子大叔創作插畫,描繪防災人員及相關知識,民眾參加抽獎活動有機會獲得月曆。

北市消防局表示,月曆是「安心小指南」,每頁有防災QR Code,掃描後提供地震應變、颱風準備、緊急聯絡方式等資訊,實用且簡單易懂,讓市民欣賞插畫之餘,輕鬆記住重要防災知識。