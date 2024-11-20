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台北動物園添新夥伴！ 侏儒河馬「Thabo」昨從新加坡抵台

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
新加坡動物園Mandai Wildlife Group調度1隻雄性侏儒河馬「Thabo」至台北市立動物園，促進物種多樣化，昨晚抵台。圖／北市動物園提供
新加坡動物園Mandai Wildlife Group調度1隻雄性侏儒河馬「Thabo」至台北市立動物園，促進物種多樣化，昨晚抵台。圖／北市動物園提供

台北市立動物園增添新夥伴，為維護瀕危物種的基因多樣性參與國際物種協調與管理計畫，調度1隻雄性侏儒河馬Thabo昨天抵台，促進物種多樣化，園方表示，目前園內共有2母1公的侏儒河馬，Thabo將進入檢疫所隔離一個月後，再移至新居，園方會依各體狀況，擇期安排進入展場與民眾見面。

目前動物園非洲動物區有2母1公的侏儒河馬，其餘家族分族群居住在壽山動物園、台東池上牧野、頑皮世界野生動物園及旅居美國微風灣動物園Gulf Breeze Zoo，為強化域外保育工作，園方參與多個動物園跨區域物種協調與管理計畫，與「歐洲動物園暨水族館協會」及「美洲動物園暨水族館協會」合作由新加坡動物園Mandai Wildlife Group調度1隻雄性侏儒河馬Thabo來台。

園方表示，「Thabo」現今2歲又1個月大，其名在南非恩古尼語中意指「開心」與「愉悅」，是個充滿祝福的名字，期待年輕的侏儒河馬為保育工作帶來希望與正能量，昨天抵達台北動物園後，將經歷為期1個月檢疫期，再移至新居，視適應狀況後擇期與民眾見面。

園方說，侏儒河馬分布於西非，是瀕危物種，目前野外數量正在快速減少中，主要面臨危機為棲地喪失、非法獵捕，以及人類活動干擾等威脅，根據國際自然保護聯盟統計，其已被列為「極危」亟需保育物種，在野外僅有少數區域的族群能夠倖存，因此列為保育優先物種之一。

新加坡動物園Mandai Wildlife Group調度1隻雄性侏儒河馬「Thabo」至台北市立動物園，促進物種多樣化，昨晚抵台。圖／北市動物園提供
新加坡動物園Mandai Wildlife Group調度1隻雄性侏儒河馬「Thabo」至台北市立動物園，促進物種多樣化，昨晚抵台。圖／北市動物園提供

壽山動物園 河馬

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