蔣萬安喊「大都更時代」 北市都更地區通盤檢討再增400多公頃

台北市長蔣萬安喊出「大都更時代」，去年起陸續祭出都更八箭政策，也啟動全市都更地區通盤檢討，經參酌產官學各界意見，已完成修訂草案，相較2018年公告擴增400餘公頃，總計將達1000餘公頃，11月25日起公展30天。

北市府2018年公告發布實施全市共85處更新地區、655公頃，迄今6年間，推動社宅、增設TOD場站、捷運環狀線等多項重大建設，去年起陸續推出都更八箭政策。

更新處表示，去年再次啟動全市更新地區通盤檢討修訂畫定更新地區，12月1日、5日召開2場專家學者座談會，邀請都市計畫專家學者、建築與不動產公會及相關執業人員等代表，交流討論「修訂台北市都市更新地區暨擬定都市更新計畫案」。

更新處說，經參酌產官學各界意見，修訂全市公劃更新地區草案已完成，相較2018年擴增400餘公頃，總計達1000餘公頃。屬於本次畫定為更新地區者，不只其土地及合法建築物所有權人同意比率達法定門檻即得報核事業計畫，還享有更優渥的都更時程容獎，並搭配都更八箭「防災型都更專案」，更有效加速都更進程。

北市府昨天公告公開展覽，11月25日起在北市府及12行政區公所公告公展30天。為使市民進一步了解該計畫，12月舉辦4場次說明會，包含6日在大同區公所（大同、中正、萬華）、9日是文山區公所（大安、南港、文山）、11日為士林區公所（北投、士林、內湖）、13日是松山區公所（中山、松山、信義），民眾都可提供意見。