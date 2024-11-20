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鶯歌農民憂污染地劃「農二」 籲國土規劃別綁死

中央社／ 新北20日電

新北市鶯歌二橋里農民擔心已污染且無法耕作田地將劃入國土計畫法「農二」用地，恐限制更多且永遠不能改，籲國土規劃不應綁死農民。新北市府承諾會轉達給中央，並辦理會勘。

鶯歌區二橋里里長李金量今天上午率約70名農民至新北市府陳情。李金量說，二橋地區多年來被劃為一般農業區的農牧用地，但不僅沒水源，且百餘家工廠占地千坪，破壞水溝用水，加上水源與空氣污染嚴重，現在土地已無法作為農業用途。

李金量指出，若未來劃為國土計畫法農業發展地區第二類「具良好農業生產環境、糧食生產功能，為促進農業發展多元化之地區」，將永遠無法更改，且針對農地的限制更多，希望新北市政府能到現場會勘、採樣土壤化驗，並變更為城鄉發展區域或工業用地。

農民表示，國土規劃不應綁死農民，農民本來就比較弱勢，又被中央綁死，農民乾脆集中起來另成一國。法令應是為了保護農地，但如果不能種植的田地未來被劃為「農二」，那塊地一輩子都只能是田，而種出來的東西根本沒人敢吃，將是國家與農民的損失。

也有人說，萬一真的變成「農二」，希望至少能有灌溉用乾淨水源，而不是水溝水，「真的很悲哀」。

新北市地政局編定管制科長黎志偉收下陳情書，他表示，二橋里內有鄉村區與一般農業區等，鄉村區未來會是國土計畫法中規範的城鄉發展地區，一般農業區未來會劃為「農二」用地。

黎志偉指出，現行一般農業區內還是有分農牧用地與建築用地，現在農民希望一般農業區農牧用地劃成國土計畫法中的城鄉發展地區，目前全國許多地方都面臨一樣狀況，內政部已要求地方政府提交地方完整陳情意見，市府會如實轉達農民意見。

他表示，其他縣市政府一定也有同樣聲音，當中央收到許多類似陳情時，可能會考慮分區功能劃設條件是否要調整，例如先前有民眾反映希望能在國土保育地區蓋農業加工設施，經反映中央後，後來也有開放。

黎志偉指出，會把農民意見、現況與困難反映中央，希望中央納入後續審查參考，新北市地政局也會與城鄉局、農業局與環保局一起現場會勘，了解現場問題。

國土計畫法 農民

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