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擬禁送葬隊吹樂器擾民 新北市政會議通過殯葬自治條例

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
為規範殯葬服務業噪音擾民、公墓及公立納骨塔使用年限，新北民政局提出新北市殯葬管理自治條例草案。本報資料照片
為規範殯葬服務業噪音擾民、公墓及公立納骨塔使用年限，新北民政局提出新北市殯葬管理自治條例草案。本報資料照片

為規範殯葬服務業噪音擾民、公墓及公立納骨塔使用年限，新北民政局提出新北市殯葬管理自治條例草案，限制業者不得在公告路段，使用法器、樂器，最重可禁止業者使用公立殯葬設施；同時訂定公墓7年、納骨塔50年使用限制，殯葬資源得以永續，草案今在市政會議通過，將送議會審議。

新北民政局指出，隨著喪葬觀念的改變，鼓勵多元環保葬方式回歸自然，讓有限殯葬資源得以永續，參酌台北、桃園、台中、台南、高雄等其他五都使用年限規範，在自治條例中訂定公墓使用7年、公立納骨塔骨灰（骸）櫃位及牌位使用50年，年限到期將告知家屬。

另外，送葬隊伍噪音管制，自治條例第7條規定，若業者或其受僱人在公告路段，使用法器、樂器、相類器具或擴音設備製造聲響，妨害安寧，最高可處10萬罰鍰；情節重大者，更可令業者一年以下期間，禁止使用新北市公立殯葬設施。

新北殯葬處副處長許立友說，公告路段原則上在板橋殯儀館正前方新海路及環河路一帶，且是全年不分時段，禁止使用法器、樂器及擴音設備，細節將在議會審議期間討論。情節重大情況，比如辦告別式封整條路、聚眾沒交管等。

自治條例草案也規範殯葬設施及服務業者，不得拒絕、規避或妨礙查核及評鑑，限期仍未改善，可處1萬至3萬元以下罰鍰；此外，若有公司或商業未完成備查程序，即代銷生前殯葬服務契約，則可處6萬至10萬元罰鍰。

公墓 納骨塔

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