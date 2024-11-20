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新北首辦兒少家外安置感恩會 侯友宜贈牌感謝313位照顧者

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，家外安置不只提供一個新的家，更是一個重新開始的機會，感謝313名的照顧英雄與專業夥伴。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜表示，家外安置不只提供一個新的家，更是一個重新開始的機會，感謝313名的照顧英雄與專業夥伴。記者江婉儀／攝影

新北市每年照顧近800名安置兒少，為感謝第一線的313位照顧者與專業人員，新北市社會局今在市府1樓彭園會館首次舉辦「兒少家外安置服務感恩會」，由新北市長侯友宜頒贈感謝牌致意。

感恩會以匯集多名照顧者及曾受照顧之兒少分享影片揭開序幕，將照顧者的熱情投入、受照顧者感恩的真情流露、社工關懷陪伴服務過程、治療師與小兒科醫師健康照護的心路歷程通通記錄下來，藉由影片傳達感謝家外安置每一位夥伴的付出，讓這些孩子重新擁有屬於他們的家，有了堅強的未來、不一樣的人生。

此外，也邀請基督教芥菜種會類家庭家長李苑詩、家扶基金會新北市分事務所督導范淑芬，及林口長庚醫院兒少保護中心心理師黃文怡分享，從照顧者、社工及醫療的角度分享，讓大眾了解在照顧安置兒少上的甜蜜負荷，如何克服孩子的情緒行為議題、協助孩子融入新家庭、跨專業共同合作營造一個更友善的成長環境。

范淑芬提到，前不久出國旅遊看到虐童新聞，自己跟領隊分享是做家外安置工作，盼有機會幫忙招募寄養家庭。領隊聽完對她說，「孩子的人生如此破碎，只能靠你們縫縫補補」。友善有彈性的公部門政策是經線，各領域社工專業是緯線，心理、醫療、寄養家庭、教保員等資源彙整，是讓布面豐潤的棉絮，有系統的合作跟共好，才能為孩子縫補創傷，缺一不可。

侯友宜表示，家外安置不只提供一個新的家，更是一個重新開始的機會，感謝313名的照顧英雄與專業夥伴，有著溫暖的力量與超越血緣的愛，給予像家庭一樣的關懷，讓孩子快樂成長，適應社區生活，培養獨立自主的能力，市府與每一位夥伴就是一個大家庭，用愛接住用心網住所有需要協助的孩子，為更多失依的孩子提供溫暖友善的成長環境。

為感謝第一線的313位照顧者與專業人員，新北市社會局今在市府1樓彭園會館首次舉辦「兒少家外安置服務感恩會」。記者江婉儀／攝影
為感謝第一線的313位照顧者與專業人員，新北市社會局今在市府1樓彭園會館首次舉辦「兒少家外安置服務感恩會」。記者江婉儀／攝影
新北市社會局今在市府1樓彭園會館首次舉辦「兒少家外安置服務感恩會」，由新北市長侯友宜頒贈感謝牌致意。記者江婉儀／攝影
新北市社會局今在市府1樓彭園會館首次舉辦「兒少家外安置服務感恩會」，由新北市長侯友宜頒贈感謝牌致意。記者江婉儀／攝影

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