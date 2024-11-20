南警六分局交通組長黃筱寧有效降低發生交通事故 榮獲金安獎表揚

交通部第35屆「金安獎」表揚大會，昨天在台北市國軍英雄館頒獎，台南市警六分局交通組長黃筱寧榮獲績優交通警察獎。黃筱寧善用執法策略善加規劃勤務有效降低發生交通事故，她的卓越表現榮獲道路界奧斯卡獎「金安獎」表揚，實至名歸。

黃筱寧從事交通專業工作崗位長達5年，2023年台南市南區A1事故較2022年同期減少2件2人(降幅達50%)。2023年南區A2交通事故相較2022年同期A2交通事故減少15件(降幅0.5%)。

她還就取締酒後駕車防制及宣導同步列為工作重點，針對轄內易酒後路段(口)時段詳加勤務規劃，2023年共計取締酒後駕車216件，有效降低酒駕造成傷亡事件達20件、降幅達40.8％(2023年49件、2022年29件)，同時加強路況查報，並適時上傳警廣路況平台，2023年計通報34則即時路況託播，提供用路人參考，對於轄內重要路況查報具體即時，提醒用路人提早改道避開以節省寶貴時間。

台南市警六分局長林獻力表示，黃筱寧為六分局優秀的女性幹部，維護交通安全是警察重要任務，她獲獎，警分局同仁都感到與有榮焉。