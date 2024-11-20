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北市動物園迎新住民 2歲侏儒河馬檢疫中適應良好

中央社／ 台北20日電

台北市立動物園今天指出，來自新加坡動物園的侏儒河馬Thabo昨天抵達園內，2歲的牠很快適應新環境，已能正常進食、排泄及玩水，等完成1個月的檢疫後，就能擇期見客。

泰國綠山動物園（Khao Kheow Open Zoo）一隻侏儒河馬「彈跳豬」（Moo Deng）因為可愛外表及逗趣行為，近來在全球迅速爆紅，模樣被做成社群媒體哏圖及大量周邊商品，還有自己的維基百科（Wikipedia）頁面，一舉一動受到世界各地粉絲關注。

未來在台北市立動物園也有機會欣賞到侏儒河馬的萌樣，因為台北動物園今年與歐洲動物園暨水族館協會（EAZA）及美洲動物園暨水族館協會（AZA）跨區域合作，從新加坡動物園調度一隻雄性侏儒河馬Thabo來台。

動物園今天透過新聞稿介紹，Thabo今年9月剛滿2歲，牠的名字在南非恩古尼語中指的是「開心」及「愉悅」，充滿祝福的意涵，期許年輕的牠能為保育帶來希望及正能量，維護這個瀕危物種的基因多樣性。

動物園表示，Thabo昨天抵達園內並展開為期1個月的檢疫期，保育員已觀察到牠正常進食、排泄，也迫不及待地玩水盆裡的水，狀態非常良好，之後會再視牠的適應狀況擇期與遊客見面。

動物園說明，侏儒河馬是原本分布於西非的瀕危物種，因為面臨棲地喪失、非法獵捕及人類活動干擾等威脅，野外數量正在快速減少中，讓牠們成為保育優先物種之一。

動物園 新加坡 河馬

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