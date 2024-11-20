林口輕軌列優先路網規畫啟動 明年送交通部審議

地方期待許久的林口輕軌，因1200月票加持，運量達到優先路網條件3500人次/公里，新北市捷運局已展開林口輕軌列優先路網規畫，預計明年送交通部審議。現階段建議路線是到機捷A8站，而未到A9站，地方議員建議，林口輕軌重點在區內接駁，路線應該重新考慮行經人口密集區，才能達到減少使用私人運具目的。

軌道建設被評估為優先者，才有機會進一步可行性評估，運量達每公里6000人次可規畫建中運量捷運，每公里達3500人次可規畫建輕軌。

捷運局表示，新北市捷運整體路網評估報告於111年8月經交通部同意備查，當時機場捷運運量不足，與機場捷運接駁的林口輕軌列為遠期推動路線。

捷運局說，去年7月1200通勤月票TPASS推動後，經觀察提升林口地區搭乘機場捷運的運量，林口輕軌運量密度試算已達到優先推動門檻運量密度大於3500人次/公里，捷運局現已辦理新北捷運整體路網報告進版作業服務案的上網公告作業，預計11月27日開標。待徵求到服務廠商後以半年時間完成報告並提報交通部審議。

捷運局指出，林口輕軌路廊初步建議路線從粉寮路→中山路→文化二路→忠孝路→文化一路→復興一路，與機場捷運A8站轉乘，並保留銜接桃園規畫的桃園長庚輕軌機制，後續待交通部同意將林口輕軌列為優先推動路線後，就可啟動可行性研究作業，路線規畫將持續依各方建議適時檢討調整。

市議員蔡淑君指出，目前林口輕軌初步路線在文化二路左轉忠孝路，且沒有連接靠近林口長庚急診室的A9站，無法提供要到三井Outlet、東森園區與林口長庚急診室的民眾需求，恐難發揮減少區內接駁的效果。她建議，可在文化二路到忠孝路先右轉，到了文化三路再左轉，才會經過三井與機捷A9，且經過長庚急診室。

不過蔡淑君認為，林口輕軌屬於長期規畫，從規畫到完工可能要「十年磨一劍」，短中期應該先讓林口公車路網更綿密，減少民眾開車需求，才能先快速解決現有的交通堵塞問題。

市議員李宇翔指出，早年輕軌路線規畫都是經過人口地密度區，林口輕軌路線目前沒有經過三井Outlet與舊市區人口密集區，否則沒達到接駁效果，就是浪費錢，還會造成營運虧損；另林口交通現況無法再作平面輕軌，高架或地下化才不會造成更多負擔。