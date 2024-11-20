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「小鎮變大城」淡水今將突破20萬人 新北12/1點燈慶祝
截至今早8時，新北市淡水區人口已達19萬9979人，只差21人就能突破20萬。新北市長侯友宜今說，恭喜淡水區將突破20萬，將辦一系列慶祝活動。民政局長林耀長說，市府將在12月1日在淡水老街廣場，舉辦點燈慶祝，燈期持續至明年2月13日。
民政局指出，點燈活動地點選定在昔日淡水地標「火車吃水」的老街廣場舉行，這裡過去鄰近淡水火車站，現在則鄰近捷運站，有「淡水門戶」的重要意義。活動現場邀請淡江大學歷史系設計淡水歷史廊道，透過六大時期及老照片講述淡水的前世今生，並規畫祈願之樹掛燈、20萬新里程簽名紀念牆造景。
民政局說，晚間星空電影院將播映亞洲流行天王周杰倫所自編、自導、自演首部電影「不能說的•秘密」，該片大部分場景取自於淡水，包括周杰倫的母校淡江中學、八角塔、小白宮、淡水河岸等。
淡水區公所表示，12月1日下午有多組特色街頭藝人帶來音樂、魔術與戲劇等精彩表演，展現淡水多元的藝術魅力；淡江大學USR淡水好生活計畫團隊及田野調查研究室也會擺設文創及刊物攤位，展現學術與社區共同的創意成果。另外，市民也可在老街商圈30家合作店家打卡拍照，有機會獲得限量紀念明信片。
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