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北市敬師節禮金未納入私幼教保員惹怨 教育局允研議：最快明年

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市今年恢復教師節禮金2000元，卻不包含私幼教保員引發爭議，教育局表示，將研議相關方案，預計一個禮拜內提出研議方案，最快明年可發放。示意圖。圖／聯合報系資料照
北市今年恢復教師節禮金2000元，卻不包含私幼教保員引發爭議，教育局表示，將研議相關方案，預計一個禮拜內提出研議方案，最快明年可發放。示意圖。圖／聯合報系資料照

台北市長蔣萬安選前承諾恢復教師節禮金2000元，今年正式發放，卻不包含私幼教保員。幼團也直言「學校有公私之分，師生無公私之別」老師只是工作地點不同，但內容都一樣，北市作為首善之都更應發放。教育局長湯志民也允諾，將在一周提出研議方案，若市府拍板可行，最快明年可發放。

台北市今年恢復發放敬師禮金2000元禮券，近3萬名老師受惠，不過依照發放要點來看，包含市立即私立高中職以下學校、市立幼兒園、市立大學教職員都可以領到，但卻不包括私立幼兒園、非營利幼兒園、職場互助教保中心，全都領不到。

議員簡舒培接獲陳情表示，私立教保員同樣都是在崗位上認真照顧孩子，根據統計全台北市有558間私立或非營利幼兒園或互助教保中心，超過6千位的教保員，照顧3萬3937位幼生，她認為應一視同仁，不要因這些老師工作地理位置不同，敬師節出現不一樣對待。

簡舒培表示，市長蔣萬安日前也允諾會讓私幼老師領到敬師金，但如今卻跳票，看教育局這會期送進來明年度預算，仍沒有把私幼的員額算進去，6000多位老師換算下來預算僅增加1200多萬元，對北市府財政不是太大問題，要求明年都應到位。

中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣也說，「學校有公私之分，學生無公私之別」更何況老師所做的工作都相同，以新北市來看不管是公私立或非營利幼兒園，教職員每年都有1000元禮券，對老師來說這筆錢雖不多，但是心意問題，也是他們服務動力，北市府應去檢討編列。

教育局允諾，將研議教師節敬師獎勵金發放對象納入私立教保服務機構教職員工，目前刻正就發放額度、對象條件（如久任、年資、消極資格條件排除）與預算財源等因素，審慎研議，局長湯志民也說，會向市府爭取若評估一切沒問題，預算上會再來整編，一個禮拜內提出研議方案，最快明年可發放。

北市府 幼兒園 教師節

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