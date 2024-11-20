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新北施工引粉塵住戶激動輕生 管委會怒批環保局踢皮球

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市板橋某大樓前天下午傳出有民眾輕生，送醫後不治。圖／報系資料照
新北市板橋某大樓前天下午傳出有民眾輕生，送醫後不治。圖／報系資料照

新北板橋住商大樓一樓日前進行拆除裝潢，導致整棟大樓粉塵瀰漫，住戶不堪其擾前天疑因此墜樓身亡，與死者努力共同解決此事的管委會今出面控訴，環保局雖接獲陳情來了3次，但卻說依空汙法大樓內部的粉塵無法管，要求要向工務局投訴，批評環保局踢皮球。

死者曾在臉書張貼文章表示粉塵問題讓他不堪其擾，甚至身體也出現狀況，家屬表示死者因此皮膚起疹子很癢睡不好。管委會表示，本月8日開始就很努力與死者一起面對解決此問題，但環保局來了3次都未能解決粉塵的狀況，甚至說大樓內部的粉塵空汙法管不了，要社區自救或向工務局投訴，批評環保局就是踢皮球。

管委會說，施工日期約從9月至12月底，粉塵無孔不入才會飄散到住戶大樓。直到出了人命，昨天工務局建照科才有人來大樓了解狀況，要求施工單位務必做好阻擋粉塵的防護，因此目前施工廠商暫停施工。管委會持續努力與死者共同解決粉塵困擾，但政府單位踢皮球導致粉塵問題遲未解決。

住戶 環保局 管委會

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