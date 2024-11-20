電動公車汰換 北巿議員憂造價高、司機缺員 恐減班停駛

為達到2050年淨零碳排，行政院規定民國119年市區公車全面電動化政策，各地方政府也必須規畫相關汰換期程。不過，北市議員認為，電動車造價高又面臨司機缺額，屆時恐減班、停駛。公運處說明，補助管道多，同時確保行安前提，可以延長使用年限1.5年。

詹為元表示，檢視北市電動公車汰換比例，累積汰換率為19%，共計660輛車，然而，明年度公運處預計將再汰換644輛燃油車，擔心過度樂觀，尤其目前要符合國產國造車廠只有四家，選擇少、車價高居不下。

他試算，現況一台電動公車約為950萬元到1200萬元，但交通部加上環境部補助上限為370萬元，若加上ADAS 系統可再補助150萬，因此若以均價一台車 1000萬做計算，扣除補助業者若要購置電動車仍需花費480萬元。

詹為元說，儘管北市府也有提供人次補貼，以北市班次居高的262路線，8月的單月電動公車人次補貼為37萬多元，若以262全部電動車20輛去換算，一台車一個月為1萬8千多元，換言之，若一台車要回本，大約要21年，也超過了公車汰換的12年限，可能導致業者沒有意願汰換。

詹為元也說，依現況12年期滿的公車汰換，又只能汰換為電動公車，使得車價高、駕駛缺額等情況下，業者選擇將牌照註銷，恐陷入公車減班、停駛問題，尤其北市府未來在114年汰換336輛、115年586輛，是相當大衝擊，需要有配套措施及規畫。

公運處說明，補貼用意減少業者購買電動公車成本，並非全額資助。補助管道多元，除了每輛370萬元的交通部購車補助外，具備自駕第三級以上者可再加碼，而環境部營運補貼上限160萬元，台北市也有人次補貼，每人次上限2.12元。

至於汰換時間，公運處也說，業者在舊車屆滿使用年限前一年提報電動公車汰換，基於辦理車輛採購及打造所費時間，公運處確保行安前提下可延長使用年限1.5年，舒緩汰換進度壓力。