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影／艋舺青山祭今登場 昨夜登殿儀式氣質禮生意外成嬌點

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導
艋舺青山王繞境今天登場，值東副爐主劉智瑋（中）昨天率先舉行登殿儀式，包括三峽廣行宮主委黃騰霆（左四）、新北三蘆聞人葉文祥（左五）都到參與年度盛宴，現場隊伍綿延1公里。記者林伯東／攝影
艋舺青山王繞境今天登場，值東副爐主劉智瑋（中）昨天率先舉行登殿儀式，包括三峽廣行宮主委黃騰霆（左四）、新北三蘆聞人葉文祥（左五）都到參與年度盛宴，現場隊伍綿延1公里。記者林伯東／攝影

艋舺青山王繞境今天隆重登場，本屆值東值東副爐主劉智瑋在三峽廣行宮、碧玉三王府、台中忠福堂大力支持下，挾著超高人氣於昨日舉行登殿儀式，來自全省各地的「社團代表」與信眾聚首萬華，替這場為期四日的年度盛宴拉開序幕，登殿儀式上，現場有位明星氣質的禮生意外成為「嬌點」。

以往青山祭活動都是為期3天，今年剛好是國曆11月20至22日，但由於副爐主有廣行宮主委黃騰霆、太陽聯盟總顧問王嘉村、新北三蘆地區聞人葉文祥、台中忠福堂代表「東京」四大巨頭力挺，率先於19日傍晚先舉辦登殿儀式，讓祭典「加場」成為4天，登殿現場隊伍綿延1公里。儀式開始時，有2名布旗禮生帶領眾家廟宇代表走在隊伍前方，其中1名禮生身高170公分、外型搶眼，成為鎂光燈捕捉的「嬌點」。

「艋舺大拜拜」前2天為暗訪，第3天為正日，暗訪遶境不僅是萬華年度盛事，更與大龍峒大道公出巡、大稻埕霞海城隍祭典並稱「台北三大重大慶典」，本屆青山祭還恢復百年前「藝閣車」藝陣，有真人小朋友站在車上沿街發送鹹光餅，廟方估計將有3萬人朝聖。

另一個亮點即是「陣頭遶境」，正爐主王冠銘號召全省1800名陣頭北上，由於人數眾多，讓轄區萬華分局不敢大意，因此要求主辦方造冊繳交陣頭名單，但因時間太匆促，根本沒辦法製作，雙方多次溝通協調都未達成共識。昨天傍晚的登殿儀式，董欣欣偕同台北市政府警察局人員，親赴副爐主位於環河南路的「聯合頭家壇」現場，巡視電子炮讚名單，待儀式開始沒多久即離去。

艋舺青山王繞境今天隆重登場，現場1名具有明星氣質的禮生意外成為嬌點。記者張宏業／攝影
艋舺青山王繞境今天隆重登場，現場1名具有明星氣質的禮生意外成為嬌點。記者張宏業／攝影
三峽廣行宮主委黃騰霆。記者林伯東／攝影
三峽廣行宮主委黃騰霆。記者林伯東／攝影
知名宮廟台中忠福堂代表人物「東京」（圖中）。記者張宏業／攝影
知名宮廟台中忠福堂代表人物「東京」（圖中）。記者張宏業／攝影
今年艋舺青山祭由「君玲人力公關團隊」擔任廟會禮生。記者張宏業／攝影
今年艋舺青山祭由「君玲人力公關團隊」擔任廟會禮生。記者張宏業／攝影

艋舺 遶境 陣頭

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