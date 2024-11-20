聽新聞
0:00 / 0:00
影／艋舺青山祭今登場 昨夜登殿儀式氣質禮生意外成嬌點
艋舺青山王繞境今天隆重登場，本屆值東值東副爐主劉智瑋在三峽廣行宮、碧玉三王府、台中忠福堂大力支持下，挾著超高人氣於昨日舉行登殿儀式，來自全省各地的「社團代表」與信眾聚首萬華，替這場為期四日的年度盛宴拉開序幕，登殿儀式上，現場有位明星氣質的禮生意外成為「嬌點」。
以往青山祭活動都是為期3天，今年剛好是國曆11月20至22日，但由於副爐主有廣行宮主委黃騰霆、太陽聯盟總顧問王嘉村、新北三蘆地區聞人葉文祥、台中忠福堂代表「東京」四大巨頭力挺，率先於19日傍晚先舉辦登殿儀式，讓祭典「加場」成為4天，登殿現場隊伍綿延1公里。儀式開始時，有2名布旗禮生帶領眾家廟宇代表走在隊伍前方，其中1名禮生身高170公分、外型搶眼，成為鎂光燈捕捉的「嬌點」。
「艋舺大拜拜」前2天為暗訪，第3天為正日，暗訪遶境不僅是萬華年度盛事，更與大龍峒大道公出巡、大稻埕霞海城隍祭典並稱「台北三大重大慶典」，本屆青山祭還恢復百年前「藝閣車」藝陣，有真人小朋友站在車上沿街發送鹹光餅，廟方估計將有3萬人朝聖。
另一個亮點即是「陣頭遶境」，正爐主王冠銘號召全省1800名陣頭北上，由於人數眾多，讓轄區萬華分局不敢大意，因此要求主辦方造冊繳交陣頭名單，但因時間太匆促，根本沒辦法製作，雙方多次溝通協調都未達成共識。昨天傍晚的登殿儀式，董欣欣偕同台北市政府警察局人員，親赴副爐主位於環河南路的「聯合頭家壇」現場，巡視電子炮讚名單，待儀式開始沒多久即離去。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言