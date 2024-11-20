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北市和平新生天橋南側橋面開拆 反拆團體橋下抗議籲市府懸崖勒馬

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北和平新生天橋規畫拆除改善交通視野，新工處昨晚11時啟動拆橋作業，反拆團體聚集天橋下方繞行抗議，批評蔣市府不顧民意高喊「懸崖勒馬」，警方也出動大批警力維持秩序，防止衝突發生。記者洪子凱／攝影
台北和平新生天橋規畫拆除改善交通視野，新工處昨晚11時啟動拆橋作業，反拆團體聚集天橋下方繞行抗議，批評蔣市府不顧民意高喊「懸崖勒馬」，警方也出動大批警力維持秩序，防止衝突發生。記者洪子凱／攝影

台北和平新生天橋規畫拆除改善交通視野，卻引起部分在地居民不滿，新工處昨晚11時啟動拆橋作業，反拆團體聚集天橋下方繞行抗議，批評蔣萬安市府不顧民意，高喊「懸崖勒馬」。警方也出動大批警力維持秩序，防止衝突發生。新工處約昨晚11時30分開始切割橋面。

橋齡42年的台北和平新生天橋，因市府要落實人本交通政策而規畫拆除，因部分居民反對，暫緩拆除，民團以「文化景觀」及「紀念建築」申請保存，經文資委員審查認定不符登錄基準，不列冊追蹤，新工處也隨即宣布從昨晚開始拆除作業。

反拆團體昨天接獲通知後表達遺憾，痛批市府突襲式封鎖天橋，更批蔣萬安是「文化屠夫」，昨晚10點有部分在地居民再度聚集在天橋前表達反拆訴求，警方為避免發生衝突，出動大量人力維持秩序。

晚上10時30分起，機具陸續就定位，11時開始進行道路管制及拆除前機具固定作業，反拆團體開始在天橋下方繞行，並高喊「懸崖勒馬，天橋不拆」等語，警方圍成一圈防止人潮向外擴散，加上仍有許多公車行經，直至11時30分才開始切割。

北科大助理教授陳盈棻說，蔣市府不到兩周就決議強拆，沒有溝通意圖，即便天橋被拆，團隊仍會持續進行相關活動，盼能激起社會反思，思考城市與天橋之間的關係；台灣空間規畫設計產業公會理事長蘇伯昇說，團體發起抗議後，市府從未協調，希望市府各部門坐下來談，不要用暴力方式強拆，留下真正進步人本城市。

新工處廠商昨上午已針對4個橋墩搭起圍籬，據了解，預計今天先移除南側橋面，未來幾天也會將另3側橋面逐一移除，最後才會拆到橋墩，拆除天橋工程預計30日內會完成。

台北和平新生天橋規畫拆除改善交通視野，新工處昨晚11時啟動拆橋作業，反拆團體聚集天橋下方繞行抗議，批評蔣市府不顧民意高喊「懸崖勒馬」，警方也出動大批警力維持秩序，防止衝突發生。記者洪子凱／攝影
台北和平新生天橋規畫拆除改善交通視野，新工處昨晚11時啟動拆橋作業，反拆團體聚集天橋下方繞行抗議，批評蔣市府不顧民意高喊「懸崖勒馬」，警方也出動大批警力維持秩序，防止衝突發生。記者洪子凱／攝影
新工處現場工作人員，昨晚11時30分才開始切割橋面，預計今天先移除南側橋面，未來幾天也會將另3側橋面逐一移除，最後才會拆到橋墩，拆除天橋工程預計30日內會完成。記者洪子凱／攝影
新工處現場工作人員，昨晚11時30分才開始切割橋面，預計今天先移除南側橋面，未來幾天也會將另3側橋面逐一移除，最後才會拆到橋墩，拆除天橋工程預計30日內會完成。記者洪子凱／攝影
深夜1時20分南側橋面已切割完成被吊起，將放到地上分切後由貨車載走。記者洪子凱／攝影
深夜1時20分南側橋面已切割完成被吊起，將放到地上分切後由貨車載走。記者洪子凱／攝影

溝通 蔣萬安

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