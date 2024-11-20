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不具文資資格 和平新生天橋11月30日拆完

聯合報／ 記者洪子凱邱書昱林麗玉／台北報導
台北市「和平新生天橋」審議結果出爐，不具文資價值潛力不予列冊追蹤，昨天開始封橋施工拆除。記者曾學仁／攝影
台北市「和平新生天橋」審議結果出爐，不具文資價值潛力不予列冊追蹤，昨天開始封橋施工拆除。記者曾學仁／攝影

橋齡42年的台北和平新生天橋拆除爭議延燒，文化局昨認定不具文資資格，工務局昨封橋，預計30日拆完，反拆團體批市長蔣萬安罔顧民意，淪「文化屠夫」。工務局強調，龐大量體的天橋占據路口，要還給民眾人本交通環境。

文化局表示，民團以「文化景觀」及「紀念建築」申請保存和平新生天橋，6位文資委員審查，皆認為不符合文資法指定登錄基準，評估不具潛力，不列冊追蹤。

工務局新工處、警方昨上午10時封橋，反拆團體在橋下集結，藝術家吳牧青一度試圖闖入天橋被擋下，他淚訴，本來下周安排200名藝文工作者為天橋獻花，也透過文化界朋友向副市長林奕華陳情，如今對市府要強拆，非常遺憾失望。

議員何孟樺說，去年以來15件文資提報，從提報到現勘，多半間隔一個月以上，最久甚至長達3個月以上，天橋卻提報一周就現勘，不到一周就提出結論。「守護和平新生天橋」團體發言人蕭凡奕也說，昨有在天橋上的行人被趕下來，事前完全沒有通知，「感覺被突襲！」

不過，也有在地居民表示，這座天橋平常看其實沒什麼人在走，且四周動線恐讓轉彎車有死角，危害行人安全，拆掉有助行人安全，動線會較好。

新工處表示，配合文化資產審議完成後拆除，重新定位以人為本的道路環境，將開闊的視野還給駕駛與民眾，拆除工程會利用晚間11時至隔日6時的交通離峰時間，擴大交通管制範圍並引導車流改道。

文化局 文化資產 行人

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