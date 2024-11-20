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記點打假球？ 北市營養午餐管制加嚴

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
北市教育局表示，112學年度已修訂契約罰則，增加營養午餐記點罰款及廠商退場機制。示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照
北市教育局表示，112學年度已修訂契約罰則，增加營養午餐記點罰款及廠商退場機制。示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照

北市營養午餐出現螺絲釘、尼龍繩，還有學生喝到餿水湯，議員批，出包頻傳，從109學年至今年10月，業者違規通報高達2182件，還有業者連續違規18至19次，仍繼續供餐，記點制淪打假球。教育局長湯志民說，管制加嚴後．違規已下降。

議員洪婉臻質疑，北市109學年度至今的營養午餐通報，包括食物中發現蝸牛、菜蟲、塑膠、棉線、頭髮等，甚至還有學生喝到餿水湯，更令人憂心是，還有業者因重大衛生缺失被記大點，違規情節包括蟑螂、金屬、玻璃等，甚至還曾有廚工感染沙門氏桿菌，仍持續作業。

洪婉臻說，現行記點制採「各校分別計算」，如有一家業者109學年頻違規遭罰款、懲處，但此廠商依舊可在其他學校繼續供餐；另家業者4年累積423次違規、597小點、54大點，也能繼續供餐。

教育局長湯志民表示，過去營養午餐發生食安，的確因學校擔心記點多會停供餐，比較不敢記點，不過近年已加嚴，學生的食安絕對是第一要務。經檢討後違規數有下降，111學年通報705件、112年通報565件，113學年度2個月已下降至29件，若違規廠商未達解約，也會持續監督。

教育局表示，112學年度已修訂契約罰則，增加記點罰款及廠商退場機制，一般違約記點（小點）累計達50點，或重大缺失（大點）達20點可終止合約；若累計小點加大點乘2達50點，校方亦可終止合約，降低廠商退場門檻，也提高大點罰款10%，每記一大點罰2200元。

北市國小家長聯合會總會長吳政鴻認為，若業者因違規停供，要找承接廠商並不容易，尤其每年招標時，很多學校都面臨只有一家來投標的困境，長遠解決方法，應是政府提供更多補助，讓業者願意投標，有更多成本提升供餐品質。

教育局指出，督導各校訂有備援廠商機制，若原廠商因違規可能停餐，學校將預先啟動與通知備援廠商緊急應變。

教育局 罰款 記點

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