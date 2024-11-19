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新北新創之星挑戰賽出爐 打造AI、雲端直播技術奪首獎

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市府首屆「2024 Venture Star 新北新創之星挑戰賽」今日進入10強對決。記者劉懿萱／攝影
新北市府首屆「2024 Venture Star 新北新創之星挑戰賽」今日進入10強對決。記者劉懿萱／攝影

新北市府首屆「2024 Venture Star 新北新創之星挑戰賽」今日進入10強對決，經過9位創業投資人評審投票，最終由打造AI及雲端直播技術的超妡科技奪得首獎，獲20萬獎金，還有創投業師輔導陪跑3個月。

新北市長侯友宜今出席挑戰賽頒獎說，新北市境內有許多工業區及傳統產業，中小企業數超過24萬家，為了導入創新科技的能量，新北市府辦第一屆「2024 Venture Star 新北新創之星挑戰賽」，聚焦AI人工智慧、綠能永續雙主題，新創團隊不論想要B2B或B2C，在新北市絕對可以找到合作機會及發光舞台。

此次榮獲第一名的團隊是「超妡科技股份有限公司」，以最新 AI 及雲端直播技術，幫助運動賽事品牌、新聞媒體與粉絲建立互動；第二名則是「科淨能源股份有限公司」以獨家技術，解決二氧化碳氣體轉換成具有高經濟價值的化學物和燃料，打造綠色循環經濟；第三名則是「律果科技股份有限公司」，是由律師監製的一站式生成式AI，提供企業合約工作流程，打造合約生命週期管理系統。

競賽獲獎團隊除可獲得獎金外，將進行為期三個月「創投一對一陪跑計畫」，由創投公會將買賣方翻轉為師徒，由創投導師以第一線視角輔導團隊，提供團隊有關募資、出場機制、產品定價、產品/服務落地及驗證、產品/服務技術發展、海外市場拓展的可能性、商業模式等建議，推進新創企業發展。

此外，創投公會也將邀請得獎團隊上2025台灣創投年會，透過 Demo Show 向投資人展現實力。新北市青年局額外加碼提供團隊進駐「新北青創土城綠創基地」、「新北青創寶高數位基地」，享有創意輔導資源，還可免費參加 AI、ESG 相關重要展會資格，讓新北新創之星持續發光發熱。

新北市府首屆「2024 Venture Star 新北新創之星挑戰賽」今日進入10強對決，經過9位創業投資人評審投票，最終由打造AI及雲端直播技術的超妡科技奪得首獎，獲20萬獎金。記者劉懿萱／攝影
新北市府首屆「2024 Venture Star 新北新創之星挑戰賽」今日進入10強對決，經過9位創業投資人評審投票，最終由打造AI及雲端直播技術的超妡科技奪得首獎，獲20萬獎金。記者劉懿萱／攝影

團隊 科技股

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