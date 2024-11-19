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向新北市府陳情無效竟激動輕生 家屬曝：施工粉塵讓人癢到受不了

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市板橋某大樓昨下午傳出有民眾輕生，送醫後不治。圖／報系資料照
新北市板橋某大樓昨下午傳出有民眾輕生，送醫後不治。圖／報系資料照

新北市板橋區某商業大樓昨晚傳出有民眾因施工產生粉塵，向新北市府反映無效後竟激動輕生。今死者妻子透露，先生富有正義感，對犯法事情深惡痛絕，施工產生粉塵讓先生的皮膚起疹子很癢，導致睡不好覺。對於先生激進的作為，也感到相當意外。

死者的臉書從本月13日表示，一樓施工沒有做好防護措施，使得整棟大樓遍地都是粉塵，連頂樓健身房都不能幸免。他之後連續發布5篇臉書表示，卑微的新北市民只能任由身體被粉塵無情的殘害，默默承受著生活的不便和身體的傷痛繼續，如地獄般的環境生活。他也表示請停工，施工造成住戶身體受到傷害，留給精神即將崩毀的住戶留一條命。

死者生前臉書也發布多起影片及照片，顯示施工帶來的灰塵，批評施工防護措施破爛不堪。及身體上起疹子的畫面。

不料昨天中午死者在臉書錄影向市府反映最後一次後，隨即下午就傳出輕生消息。此外，昨天案發現場傳出死者疑有酗酒情形，妻子則多次澄清沒有酗酒情形，表示先生從不喝酒。

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