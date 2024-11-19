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企業尾牙春酒 新北勞局籲提供身障藝人表演機會

中央社／ 新北19日電

新北市勞工局近期舉辦「藝起充電練團室」等活動，強化表演者技藝；勞局表示，年終歲末將至，企業陸續辦理尾牙春酒等活動，希望能多邀身障表演藝術者，提供演出的工作機會。

勞工局今天發布新聞稿表示，新北身障表演藝術工作者的演出類型多元豐富，精湛演出已獲得社會大眾接納，勞工局也長期協助媒合身障表演藝術工作者參與公益活動及企業演出。

勞工局表示，為強化表演者技藝外的服務品質及就業能力，陸續舉辦職能提升講座、「藝起充電練團室」等活動。

其中，視障藝人鄭竹君參加不少國際比賽，甚至遠赴荷蘭演出。她希望透過「藝起充電練團室」，與不同音樂領域的身障表演者交流，發展更多元的演出組合，也讓自己能有更多演出的機會。

勞工局表示，年終歲末將至，企業可能辦理尾牙春酒、家庭日、典禮宴會等各式活動，呼籲企業能邀請身障表演藝術工作者演出，勞工局將配合提供客製化服務，期待社會大眾對於身障者就業，給予更多溫暖的鼓勵。

勞工局 身障者

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