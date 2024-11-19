台南職災死亡數下降 黃偉哲：持續落實演練宣導

台南市4年來職災死亡人數下降，市長黃偉哲今天指示，持續防範未然，協助製造業、營造業等落實預防演練及宣導，建構友善安全職場環境。

黃偉哲今天主持市政會議指出，台南產業蓬勃成長，工程陸續進行，「零工安事件」是台南市重要目標；各縣市在冬季或農曆春節前常因人為不當管理及天氣因素，造成火警和污染洩漏等問題，市府應加強巡檢宣導預防。

南市府勞工局統計，台南市職災死亡人數下降，民國109年28人，110年22人，111年23人，112年17人；台南市職安業務則採中央、地方合作模式，重點檢查高違規、高風險及高職災發生率等事業單位。

此外，市府也辦理外籍移工職安卡教育訓練、營造工地體驗觀摩會、加強監督工業區營造工地及舉辦高階主管論壇等，且對火災爆炸預防與防爆電氣設備實施專案檢查。

市府同時推動青少年職安教育向下扎根，並推廣AI（人工智慧）新科技輔導強化職安衛生領域實務運用，透過虛實整合搭配體感設計，強化職場危害認知，提升安全觀念。