大巨蛋再度漏水 北市體育局2度開罰累計190萬元

台北大巨蛋漏水問題遲未解決，體育局12日首度依契約回溯開罰120萬元，今天再因昨天12強棒球賽事漏水開罰70萬元，累計190萬元。

民進黨台北市議員許淑華今天在台北市議會教育部門質詢時指出，台灣隊昨天在世界12強棒球賽預賽最終戰對上古巴，大巨蛋卻再度漏水，連教育部政務次長張廖萬堅、中華職棒會長蔡其昌都受到影響，需要換位子。

台北市體育局長王泓翔答詢表示，第一時間便掌握此狀況，正準備開出第2張罰單。

體育局說明，12強賽事期間每天皆有派員進場勘查，今天再度發現大巨蛋場館屋頂有持續性滲滴水並形成水灘，因此依照大巨蛋的興建營運契約規定，再度開罰遠雄巨蛋公司新台幣70萬元，累計罰190萬元。

體育局指出，將嚴格要求遠雄杜絕漏水問題，否則會持續按日連續處罰，並詳細記錄缺失，納入年度營運績效評估嚴格考核，若連2年未達70分最重可予以解約。

台北大巨蛋去年底啟用，卻屢次遇雨便漏水，影響球迷觀賽。台北市政府7月表示，遠雄巨蛋公司已承諾會在10月底前完成全面改善，屆時若仍有漏水問題，將依契約每天開罰10萬元、最高300萬元。