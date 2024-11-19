快訊

塞了1小時！國道1號彰化南下4車追撞1傷 車輛回堵3公里

明後水氣增、溫度降！北部濕涼19度 下周迎更強冷空氣

趙少康摔跤撞到「這一處」 心臟手術執刀醫生魏崢嚇壞、曝目前狀況

聽新聞
0:00 / 0:00

12強棒球賽遇台北大巨蛋漏水未解 北市今二度開罰70萬元

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市體育局今再度發現大巨蛋場館屋頂持續性滲滴水並形成水灘，今起回溯至11月13日，第二度開罰遠雄70萬元。圖／北市體育局提供
北市體育局今再度發現大巨蛋場館屋頂持續性滲滴水並形成水灘，今起回溯至11月13日，第二度開罰遠雄70萬元。圖／北市體育局提供

世界12強棒球賽如火如荼展開，但台北大巨蛋漏水不斷，北市府一周前已祭出首張罰單120萬元。體育局長王泓翔今指出，已經準備要開第2張罰單70萬元，裁罰書已經擬好，會趕快發出，兩次金額累計190萬元。

體育局表示，11月12日開罰遠雄巨蛋公司120萬元，並嚴令限期改善否則繼續開罰；經連日派員勘查，今天再度發現大巨蛋場館屋頂持續性滲滴水並形成水灘。

體育局長王泓翔說，依照「台北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案興建營運契約」規定，今起回溯至11月13日，第二度開罰遠雄70萬元，累計罰金達190萬元，更要求遠雄立即杜絕漏水問題。

王泓翔指出，若未能改善，體育局將持續按日10萬元累罰，相關缺失均詳細記錄，將納入年度營運績效評估嚴格考核，連2年未達70分則予以解約。

遠雄集團公關經理夏至賢回應，台北大巨蛋將依契約研擬相關處置，並持續屋頂板改善補強作業。

北市體育局今再度發現大巨蛋場館屋頂持續性滲滴水並形成水灘，今起回溯至11月13日，第二度開罰遠雄70萬元。圖／北市體育局提供
北市體育局今再度發現大巨蛋場館屋頂持續性滲滴水並形成水灘，今起回溯至11月13日，第二度開罰遠雄70萬元。圖／北市體育局提供

大巨蛋 罰單 體育館

延伸閱讀

歡慶中華隊進軍東京 北市體育局加送100U幣

議員控大巨蛋棒球博物館「詐騙球迷」 北市：依約不放水

大巨蛋周年／漏水找到原因 遠雄：至少花4000萬修

大巨蛋周年／前朝釀創傷？遠雄：蔣萬安上任感受很大誠意

相關新聞

和平新生天橋今拆除 大安森林公園8號出口將設置紀念碑

北市府今晚起拆除和平新生天橋，北市工務局表示，昨文資審議已做出天橋不具文化資產價值潛力，且不予列冊追蹤。新工處今上午封閉...

12強棒球賽遇台北大巨蛋漏水未解 北市今二度開罰70萬元

世界12強棒球賽如火如荼展開，但台北大巨蛋漏水不斷，北市府一周前已祭出首張罰單120萬元。體育局長王泓翔今指出，已經準備...

台南職災死亡數下降 黃偉哲：持續落實演練宣導

台南市4年來職災死亡人數下降，市長黃偉哲今天指示，持續防範未然，協助製造業、營造業等落實預防演練及宣導，建構友善安全職場...

新北新創之星挑戰賽出爐 打造AI、雲端直播技術奪首獎

新北市府首屆「2024 Venture Star 新北新創之星挑戰賽」今日進入10強對決，經過9位創業投資人評審投票，最...

向新北市府陳情無效竟激動輕生 家屬曝：施工粉塵讓人癢到受不了

新北市板橋區某商業大樓昨晚傳出有民眾因施工產生粉塵，向新北市府反映無效後竟激動輕生。今死者妻子透露，先生富有正義感，對犯...

拆和平新生天橋 北市：將設解說牌介紹歷史沿革

台北市和平新生天橋決定拆除，工務局表示，已完成分隔島、臨時行穿線、斜坡道等交通配套措施，並預計在大安森林公園增設解說牌介...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。