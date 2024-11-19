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12強棒球賽遇台北大巨蛋漏水未解 北市今二度開罰70萬元
世界12強棒球賽如火如荼展開，但台北大巨蛋漏水不斷，北市府一周前已祭出首張罰單120萬元。體育局長王泓翔今指出，已經準備要開第2張罰單70萬元，裁罰書已經擬好，會趕快發出，兩次金額累計190萬元。
體育局表示，11月12日開罰遠雄巨蛋公司120萬元，並嚴令限期改善否則繼續開罰；經連日派員勘查，今天再度發現大巨蛋場館屋頂持續性滲滴水並形成水灘。
體育局長王泓翔說，依照「台北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案興建營運契約」規定，今起回溯至11月13日，第二度開罰遠雄70萬元，累計罰金達190萬元，更要求遠雄立即杜絕漏水問題。
王泓翔指出，若未能改善，體育局將持續按日10萬元累罰，相關缺失均詳細記錄，將納入年度營運績效評估嚴格考核，連2年未達70分則予以解約。
遠雄集團公關經理夏至賢回應，台北大巨蛋將依契約研擬相關處置，並持續屋頂板改善補強作業。
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