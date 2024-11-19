北市拆和平新生天橋 綠營議員指應與反對方溝通

台北市府認定和平新生天橋不具文化資產價值潛力，不列冊且即日起拆除。綠營議員說，市府不溝通就拆天橋重現威權思維，要求與反方溝通；藍營議員指市府會規劃配套，支持拆除。

台北市政府今天宣布和平新生天橋不具文化資產價值潛力，不予列冊追蹤，即日起封橋啟動拆除，施工期間將擴大管制周邊道路交通。

對此，民進黨台北市議員何孟樺透過群組發訊息說，此案是市長蔣萬安上任2年首度展現行政效率，但居然是要踐踏民意，不溝通拆和平新生天橋是重現威權思維，要求與反方溝通再研議天橋去留。

她指出，文化局先宣佈不登錄文資，新工處就圍牆拆橋，資料顯示，去年以來共提報15件文資案，但從提報到現勘，間隔約1個月以上，最久3個月以上，但和平新生天橋提報後1週現勘並於1週內有結論，懷疑此案是否受某種指示才能如此快速推進。

何孟樺表示，市府拆天橋理由稱是考量交通安全，調資料發現，和平新生路口從2021至今年10月的交通事故共231件，有關行人6件、其餘是車輛事故，造成死亡僅1起，是汽機車相撞釀騎士身亡。

她認為，此路口行人事故風險低，天橋橋墩非交通事故主因，不認同以此理由拆天橋，且天橋存留過去都會尊重地方民意，如使用40多年民權承德天橋，因地方居民需求，不僅保留還加裝電梯。

她說，地方目前對和平新生天橋去留有不同意見，市府本應循慣例確認民意再決定，卻未溝通就拆天橋就是重現威權思維，要求暫緩拆橋，認為有溝通才有存廢。

國民黨議員楊植斗受訪表示，市府既然已依程序確認此天橋無文資價值，就應採取行動，以最少工作天數拆除，才不負市民所託，對的路就堅持，他也期待拆天橋後對市容可有嶄新面貌，相信市府對相關配套都會有最好規劃措施。

台北市新生南路和平東路口的天橋存廢先前引關注，市府以橋齡達年限為由預告拆除，部分居民反彈，希望保留珍貴的城市記憶。