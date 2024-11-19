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和平新生天橋今拆除 大安森林公園8號出口將設置紀念碑
北市府今晚起拆除和平新生天橋，北市工務局表示，昨文資審議已做出天橋不具文化資產價值潛力，且不予列冊追蹤。新工處今上午封閉橋梁，晚上最不影響交通時間進行拆橋，未來也會在大安森林公園8號出口設立紀念碑。
北市工務局表示，和平新生天橋橋齡42年，基於地方建設維護與交通安全考量，規畫拆橋計畫，顧及部分民眾對橋梁的情感，市府並未直接展開拆橋工作，而是先跟民眾及守護和平新生天橋團隊溝通，包括工程說明會、交通局長謝銘鴻也曾至現場與民團說明。
至於目前周邊交通配套措施，包括中央分隔島、庇護空間、臨時行穿線及斜坡道等，均已完成，行人依循這些設施，可以安全通過馬路。
對於議員何孟樺批評，市長蔣萬安上任兩年首度展現「行政效率」，居然是為了踐踏民意。她痛批蔣萬安不溝通就強拆天橋，根本是威權思維重現，要求蔣萬安說話算話，與守護天橋民團溝通，再研議天橋去留。
北市副發言人李政軒反問，照議員邏輯，賴清德總統於台南市長任內（日期公開宣佈）排拆11座天橋，難道也是「威權重現」？李表示，議員這樣的指責難道也是連帶指責今年拆除九如橋的陳其邁市長、2022年拆除開元陸橋的黃偉哲市長、2021年48小時內拆除火車站前天橋的林右昌前市長、2017年拆除仁愛天橋的潘孟安前縣長？
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