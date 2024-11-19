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好動愛唱歌 汐止保新里銀髮據點原住民一起同樂

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區保新里銀髮俱樂部阿美族原住民也會一起同樂，他們好動愛唱歌，律動感似乎也特別好，展現熱情活潑的一面。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區保新里銀髮俱樂部阿美族原住民也會一起同樂，他們好動愛唱歌，律動感似乎也特別好，展現熱情活潑的一面。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區保新里銀髮俱樂部共餐前，都會安排老師教跳舞、運動，讓長輩們多多走出來健康樂活，因為，保新里一帶，早期是新茂部落，所以，里內有阿美族原住民也會一起同樂，他們好動愛唱歌，律動感似乎也特別好，展現熱情活潑的一面。

保新里銀髮俱樂部每個星期四都會固定在活動中心開課，由甜鑫老師帶著長輩跳舞，其中有一位似乎是班上跳的特別好的學員，整體律動感特別好，跟著老師的舞蹈動作，跟上節奏跳舞，他就是里民黃金隆，他本身是原住民，所以，在據點也展現好動愛唱歌的一面。

保新里長吳明道表示，銀髮俱樂部不管是平地的長者或是原住民，都非常歡迎，像據點就有2位原住民的朋友，他們幾乎每個禮拜都會過來，原住民他們的律動感真的很好，像之前汐止都有辦豐年祭，那在保新里這一帶是叫做新茂部落，之前也曾經全家人都穿著原住民服裝，去樟樹地區參加他們的豐年祭。

保新里民黃金隆說，每個星期都會到活動中心銀髮俱樂部來跟大家聚一聚，大家在這裡唱唱歌、跳跳舞快快樂樂，歡樂快樂很重要，因為，本身是原住民阿美族，就是好動愛唱歌，從小在部落參加豐年祭，所以，很多豐年祭的歌舞都會跳，現在當阿公、爸爸，也會引導孩子一起，希望能夠傳承部落文化。因為，原住民歌舞已經慢慢沒落了，尤其年輕人已經很少回部落了，只能這一輩的傳承給下一代，把阿美族的文化跟舞蹈能傳承下去。

黃金隆指出，民國70年就來汐止，已經待了40多年了，在里內辦過兩次的豐年祭，保長國小一屆還有長安國小一屆，整個汐止辦了18年的豐年祭，對於文化傳承不會卻場，叫自己唱歌或是跳舞，只要能夠帶給大家歡樂都不是問題。

愛唱歌有好歌喉，舞也跳的特別好，儘管有空了幾堂課沒上，但是很快的抓到節奏跟上，從小在部落就愛唱歌跳舞，已經搬來有40年的黃金隆一直也致力於傳承原住民文化，所以，之前也曾經辦過好幾次的豐年祭，希望盡自己的力量，讓阿美族文化源源不絕。

原住民 豐年祭 阿美族

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