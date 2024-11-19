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拆和平新生天橋 北市：將設解說牌介紹歷史沿革

中央社／ 台北19日電
「守護和平新生天橋」團體發起人蕭凡奕表示，今天上午10點左右，突然有數十名警察執行封橋行動，並且還有正在天橋上走的民眾也被趕下來，質疑市府要開始執行拆橋行動。守護和平新生天橋民團提供
「守護和平新生天橋」團體發起人蕭凡奕表示，今天上午10點左右，突然有數十名警察執行封橋行動，並且還有正在天橋上走的民眾也被趕下來，質疑市府要開始執行拆橋行動。守護和平新生天橋民團提供

台北市和平新生天橋決定拆除，工務局表示，已完成分隔島、臨時行穿線、斜坡道等交通配套措施，並預計在大安森林公園增設解說牌介紹天橋歷史沿革等，保存城市記憶。

台北市政府今天宣布，和平新生天橋不具文化資產價值潛力，且不予列冊追蹤；工務局新建工程處表示，將利用19日至30日夜間11時至隔日6時交通離峰時間施工，並進行交通管制。

工務局長黃一平表示，和平新生天橋橋齡42年，基於地方建設維護跟交通安全考量有拆橋計畫，顧及民眾對橋梁感情，交通局、新工處等都到現場說明過；相關交通配套措施如中央分隔島、庇護島頭、臨時行穿線跟斜坡道都已經完成。

新工處補充，經文化局函告通知不具文化資產價值潛力後，即啟動路口行人保護相關配套措施，同時搭配行人號誌燈早開及早關，讓車輛駕駛人能注意到行人，並使行人與轉彎車動線盡量人車分離，用路人可依循相關安全設施平安通過道路。

新工處規劃設計科長郭玉仙指出，有關和平新生天橋歷史記憶保存，未來將於大安森林公園入口側增設解說牌，除了簡介和平新生天橋歷史沿革，更包含天橋在城市演進過程，曾經扮演過空間動線連結的功能角色，以及隨這城市人本環境發展功成身退的故事；同時解說牌上也將設有QRCode，方便市民觀覽原有橋構影像和影視作品中展現的城市記憶足跡。

有支持拆橋的當地民眾表示「大概快20年，我們都沒有在走」，也幾乎沒看過這邊住戶走過天橋，大家都上了年紀、因膝蓋問題不可能去爬，年輕人跟小孩也都不走；天橋的存在會影響人車視線，這裡出過好幾次車禍、他自己騎腳踏車時也被撞過，認為拆掉有助改善動線。

文化局則針對護橋團體說程序不公一事澄清，今天已將會勘結果及會議紀錄寄發，並同時發新聞稿公布；紙本公文以掛號方式寄給提報人外，為避免收件時間差，另以電子郵件先行提供給提報人，也提供給本市民意代表協助轉知。

大安森林公園 文化資產 行人

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