新北瑞芳傑魚里黃金資收站成效好 每月回收量五千公斤

新北市開辦「黃金資收站」，做環保可換垃圾袋，引起民眾迴響，在瑞芳區的傑魚里，同樣也設有黃金資收站，每個月單周做資收，民眾就會自發性提著大包小包的回收物，來到資收站，每個月回收量達五千公斤，也讓里內環境減少許多廢棄物，一舉數得。

傑魚里里長周清標說，因為里內地形屬於較狹長，為了體恤來資收站的多是長輩為主，因此，特地開設兩個站點，方便居民就近回收，也提高民眾做資源回收的意願，現在一個月可以回收近五千公斤，大概有七、八千元的變賣金，可用於里內公益事項。

里長周清標上任後，隨即開設黃金資收站，至今已經有六年時間，許多志工也是一路跟著協助做資收的工作，不光是搬運，還得分類，登記電腦等等，都是需要許多人力，不過，志工們大都樂在其中，可以為社區貢獻一己之力，也為環境盡一分心力。