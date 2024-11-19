新北瑞芳傑魚里黃金資收站成效好 每月回收量五千公斤
新北市開辦「黃金資收站」，做環保可換垃圾袋，引起民眾迴響，在瑞芳區的傑魚里，同樣也設有黃金資收站，每個月單周做資收，民眾就會自發性提著大包小包的回收物，來到資收站，每個月回收量達五千公斤，也讓里內環境減少許多廢棄物，一舉數得。
傑魚里里長周清標說，因為里內地形屬於較狹長，為了體恤來資收站的多是長輩為主，因此，特地開設兩個站點，方便居民就近回收，也提高民眾做資源回收的意願，現在一個月可以回收近五千公斤，大概有七、八千元的變賣金，可用於里內公益事項。
里長周清標上任後，隨即開設黃金資收站，至今已經有六年時間，許多志工也是一路跟著協助做資收的工作，不光是搬運，還得分類，登記電腦等等，都是需要許多人力，不過，志工們大都樂在其中，可以為社區貢獻一己之力，也為環境盡一分心力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言