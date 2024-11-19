快訊

席捲美國、英國體壇！魔性「川普舞」掀模仿潮 運動員嗨跟風

烏克蘭首次對俄動用ATACMS！發射6美製長程飛彈 擊中俄軍火站

員工疑遭霸凌離世…勞動部調查報告卻撇清？藍怒：滿紙荒唐、官官相護

提高警覺遠離詐騙 新北瑞芳警前進企業辦識詐宣導

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳警分局到瑞芳產業園區進行詐騙宣導，希望企業對詐欺案件高度關心，以提升宣導成效。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳警分局到瑞芳產業園區進行詐騙宣導，希望企業對詐欺案件高度關心，以提升宣導成效。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳警分局113年7至10月份，受理詐欺案件共計111件，總財損四千多萬元，其中常見詐欺手法為假投資21件，今(19)日瑞芳警分局到瑞芳產業園區進行詐騙宣導，將詐欺手法案例之被害情狀、被害原因，以故事、案例情境角度，製成識詐宣導素材，激發企業對詐欺案件高度關心，以提升宣導成效。

由瑞芳分局長親自率同偵查隊、秘書室、防治組及派出所同仁，規劃、組織「識詐宣講團」利用轄內「百工百業」之公司、企業、行號員工集會、社區所有權會議等機會，深入宣導，傳遞預防詐騙犯罪之正確觀念，全力激發民眾防詐被害意識。

虎山實業股份有限公司總裁陳春協表示，想起曾有員工因為誤信詐騙集團，欠銀行百萬，甚至還直接跟他開口借錢，覺得真的有需要進行一場識詐講習，直接與瑞芳警分局聯繫指導識詐技巧，今天有專業講解還有真實案例分享，真的是獲益良多。

瑞芳分局分局長李智源提醒，不要再相信「低本金高報酬邀加投資群組」詐騙群組，假投資詐騙的關鍵字「保證獲利」、「內線明牌」、「穩賺不賠」及「出金繳保證金」等，切勿輕信。

另要特別留意「假交友結合投資詐騙」的手法，此類詐騙常由詐騙者先假裝成為網路上的好友或戀愛對象，便引誘受害者投入其所謂的「高收益投資計劃」。民眾如有任何問題盡速撥打165反詐騙專線或110查證，守護自己的財產。

瑞芳 詐欺 詐騙集團

延伸閱讀

盡職治理及反詐騙評鑑績優 第一金證券獲表揚

基隆山區濫倒被抓竟改載到瑞芳公墓棄置 法官重判1年6月

翻版勝利事件！美女DJ若熙娘娘遭惡狼下藥性侵 拍不雅照傳群組「受害者20、30人」

東北角急診或療養只能往台北或基隆跑 瑞芳醫療長照大樓動土

相關新聞

艋舺青山宮繞境 「聯合頭家壇」眾聖齊聚華壇陞座

甲辰龍年艋舺青山宮靈安尊王繞境大典本周舉行，副爐主劉智瑋串連南北14個宮廟系統架設「聯合頭家壇」，下午舉行登殿儀式，三峽...

買菜找不到車位 汐止秀豐市場週邊要增機車格

汐止秀豐市場，每天下午買菜的人潮很多，雖然，緊鄰的汐科路上有畫了一整排的機車停車格，不過，因為，一早就被停滿，許多騎車買菜的民眾找不到停車位，停在市場側，又被開單，引起不少民怨，所以，今(19)日新北市議員張錦豪就邀請相關單位人員現場會勘，找地方增設機車格。

大雨後野溪護岸塌陷 金山六股里修補完成

山陀兒颱風大雨雨量太大宣洩不及，在新北市金山區山區有許多的雨水直接沿著道路沖下，在強降雨雨勢的衝擊下，位在金山區六股里曲尺坑的一條野溪，護岸也因大雨沖刷有塌陷的狀況，好在修補工程不算太大，第一時間就請廠商進場修補，目前已經修復完成。

新北石門農會幸福農村計畫展成果 老人會長輩做地瓜粿

新北市石門區農會辦理幸福農村推動計畫與石門老人會合作，邀請在地的農事達人出磺口農場陳國志老師講課，與老人會的長輩們分享種植的心得與成果，除此之外還帶來了自己種植的台農57號地瓜，要來帶著長輩自己動手DIY製作地瓜粿，回味古早味的農村好滋味。

提高警覺遠離詐騙 新北瑞芳警前進企業辦識詐宣導

瑞芳警分局113年7至10月份，受理詐欺案件共計111件，總財損四千多萬元，其中常見詐欺手法為假投資21件，今(19)日瑞芳警分局到瑞芳產業園區進行詐騙宣導，將詐欺手法案例之被害情狀、被害原因，以故事、案例情境角度，製成識詐宣導素材，激發企業對詐欺案件高度關心，以提升宣導成效。

新北瑞芳傑魚里黃金資收站成效好 每月回收量五千公斤

新北市開辦「黃金資收站」，做環保可換垃圾袋，引起民眾迴響，在瑞芳區的傑魚里，同樣也設有黃金資收站，每個月單周做資收，民眾就會自發性提著大包小包的回收物，來到資收站，每個月回收量達五千公斤，也讓里內環境減少許多廢棄物，一舉數得。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。