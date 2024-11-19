提高警覺遠離詐騙 新北瑞芳警前進企業辦識詐宣導

瑞芳警分局113年7至10月份，受理詐欺案件共計111件，總財損四千多萬元，其中常見詐欺手法為假投資21件，今(19)日瑞芳警分局到瑞芳產業園區進行詐騙宣導，將詐欺手法案例之被害情狀、被害原因，以故事、案例情境角度，製成識詐宣導素材，激發企業對詐欺案件高度關心，以提升宣導成效。

由瑞芳分局長親自率同偵查隊、秘書室、防治組及派出所同仁，規劃、組織「識詐宣講團」利用轄內「百工百業」之公司、企業、行號員工集會、社區所有權會議等機會，深入宣導，傳遞預防詐騙犯罪之正確觀念，全力激發民眾防詐被害意識。

虎山實業股份有限公司總裁陳春協表示，想起曾有員工因為誤信詐騙集團，欠銀行百萬，甚至還直接跟他開口借錢，覺得真的有需要進行一場識詐講習，直接與瑞芳警分局聯繫指導識詐技巧，今天有專業講解還有真實案例分享，真的是獲益良多。

瑞芳分局分局長李智源提醒，不要再相信「低本金高報酬邀加投資群組」詐騙群組，假投資詐騙的關鍵字「保證獲利」、「內線明牌」、「穩賺不賠」及「出金繳保證金」等，切勿輕信。

另要特別留意「假交友結合投資詐騙」的手法，此類詐騙常由詐騙者先假裝成為網路上的好友或戀愛對象，便引誘受害者投入其所謂的「高收益投資計劃」。民眾如有任何問題盡速撥打165反詐騙專線或110查證，守護自己的財產。