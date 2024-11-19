新北石門農會幸福農村計畫展成果 老人會長輩做地瓜粿
新北市石門區農會辦理幸福農村推動計畫與石門老人會合作，邀請在地的農事達人出磺口農場陳國志老師講課，與老人會的長輩們分享種植的心得與成果，除此之外還帶來了自己種植的台農57號地瓜，要來帶著長輩自己動手DIY製作地瓜粿，回味古早味的農村好滋味。
講師陳國志說，地瓜粿是許多長輩兒時最喜愛的傳統點心，因此這次特別要來帶著長輩回味兒時最樸實的美味，而製作起來也不困難，只要將地瓜洗淨、削皮再磨成泥，隨後將地瓜泥捏成一球一球放上燒成熱呼呼的石板上，發出滋滋作響的聲音，待兩面都煎成金黃酥脆，趁熱品嚐最好吃。
石門區老人會理事長李佳安說，感謝農會邀請講師帶來這麼有趣的活動，讓長輩們動手自己做，然後吃下大家同心協力完成的美味，大家都玩得很開心。
長輩們從洗地瓜、削皮再到磨成泥全都自己動手做，也別小看這群長輩，個個都是料理好手，一整籃的地瓜，不到一會全都處理好磨成地瓜泥，過程中不加一滴水也不加入任何粉類，要讓長輩們品嚐到真正石門出產、真材實料的香甜美味。
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