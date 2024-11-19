聽新聞
0:00 / 0:00
大雨後野溪護岸塌陷 金山六股里修補完成
山陀兒颱風大雨雨量太大宣洩不及，在新北市金山區山區有許多的雨水直接沿著道路沖下，在強降雨雨勢的衝擊下，位在金山區六股里曲尺坑的一條野溪，護岸也因大雨沖刷有塌陷的狀況，好在修補工程不算太大，第一時間就請廠商進場修補，目前已經修復完成。
六股里長鐘鼎平說，因為這條野溪旁有許多的民宅與田地，擔憂東北季風再帶來大雨，恐怕會讓護岸持續塌陷，因此要加快腳步將塌陷的護岸修補好，讓附近的居民與農民生活起居與耕作都可以更放心。
現在在溪岸堆疊整齊的大石，在還沒復原前，全都落在野溪上阻礙水流，護岸也因為沒有礫石保護，很容易被雨水沖刷掏空，現在暫時先將大石堆疊保護，此外里長也感謝區公所第一時間支援沙包減少溪水沖刷的力度，現在復建完成，也讓定居在這條野溪旁的六股里8鄰的居民可以住得更安心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言