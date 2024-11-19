大雨後野溪護岸塌陷 金山六股里修補完成

山陀兒颱風大雨雨量太大宣洩不及，在新北市金山區山區有許多的雨水直接沿著道路沖下，在強降雨雨勢的衝擊下，位在金山區六股里曲尺坑的一條野溪，護岸也因大雨沖刷有塌陷的狀況，好在修補工程不算太大，第一時間就請廠商進場修補，目前已經修復完成。

六股里長鐘鼎平說，因為這條野溪旁有許多的民宅與田地，擔憂東北季風再帶來大雨，恐怕會讓護岸持續塌陷，因此要加快腳步將塌陷的護岸修補好，讓附近的居民與農民生活起居與耕作都可以更放心。

現在在溪岸堆疊整齊的大石，在還沒復原前，全都落在野溪上阻礙水流，護岸也因為沒有礫石保護，很容易被雨水沖刷掏空，現在暫時先將大石堆疊保護，此外里長也感謝區公所第一時間支援沙包減少溪水沖刷的力度，現在復建完成，也讓定居在這條野溪旁的六股里8鄰的居民可以住得更安心。