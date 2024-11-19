買菜找不到車位 汐止秀豐市場週邊要增機車格

汐止秀豐市場，每天下午買菜的人潮很多，雖然，緊鄰的汐科路上有畫了一整排的機車停車格，不過，因為，一早就被停滿，許多騎車買菜的民眾找不到停車位，停在市場側，又被開單，引起不少民怨，所以，今(19)日新北市議員張錦豪就邀請相關單位人員現場會勘，找地方增設機車格。

秀豐市場自治會長施秀錦說，客人來到市場買菜都沒有機車格可以停，所以，就請新北市議員張錦豪幫忙想想辦法，讓騎車來買菜的民眾有位子可以停車，看能不能找出空間規劃機車格，讓大家買菜都有位子可以停，不然都一直被警察開單，引起不少民怨，也造成市場生意受到影響。

新北市議員張錦豪表示，在秀豐市場黃昏市場，長期以來很多在地民眾下午時間會來採買，發現機車位不足，因為，這裡剛好面臨汐止火車站的後站，所以，平時有很多上班族會騎機車轉搭火車、還有這裡的機車位流動率不是很高，導致下午來買菜的民眾找不到機車格停車，導致有一些違規的狀況，市場自治會就希望能夠在週邊找到適合地點新增停車格。

張錦豪指出，初步看的是運動場側，但是因為運動場在明年3月就要大改造施工，所以，可能不太適合做新增機車格的規劃，今天在跟相關單位討論後，目前比較可行的是找到秀峰高中後方，因為，人行道深度是足夠可以再增加車格，接下來會再和學校及市府養工處協調，進一步的確認，至於運動場部分，因為明年就要施工，到時候會請主管機關納入評估，是不是在週遭畫設一些機車停車格。