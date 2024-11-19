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議員指學校午餐屢違規未解約 北市：113年查無違失

中央社／ 台北19日電

北市議員指學校午餐業者屢違規，如被發現食物內有塑膠等，但仍承包學校午餐，市府卻未解約質疑打假球。教育局表示，今年至今查核96處皆無違失，會以積極行動守護校園食安。

民進黨台北市議員洪婉臻今天以新聞資料指出，調資料發現，北市營養午餐從109學年度至今年10月，供應業者違規狀況嚴重，累計通報2182件，記小點1840次，部分業者連續違規18至19次，居然繼續承包學校午餐。

她說，北市營養午餐累計通報從109學年度到今年10月件事，包含食物內被發現蝸牛、菜蟲、塑膠、頭髮等共1840次，而團膳業者因重大衛生缺失，屢被記大點也有多數。

洪婉臻表示，資料顯示，34家因重大衛生缺失被記大點的業者，違規包含餐點內發現蟑螂、金屬、玻璃等，廚工感染沙門氏桿菌仍持續作業等疏失，但北市現行對業者懲處制度，成效卻有限。

她說，依「台北市政府教育局學校午餐契約罰則」，小點記滿20點或大點記滿10點，須停餐1週；若小點記滿50點、大點記滿20點或累計小點加大點乘2總和達50點，則可終止契約。

洪婉臻指出，但不合理的是現行記點制度是採各校分別計算，如某家業者累計達423次違規，卻仍持續供餐給學校。她提出如對屢次違規廠商應訂黑名單並公布，且列入每學年度學校篩選團膳業者評選考量等要求。

教育局回應，為加強管理學校午餐供膳，從112學年度修訂午餐契約罰則，增加記點罰款及廠商退場機制，並公告各廠商記點，作為學校評選廠商參考依據。

針對修改業者違約記點，教育局表示，若業者累計小點的點數加大點且點數乘2達50點，校方可終止合約，降低廠商退場門檻，並提高大點罰款10%，如每記1大點會裁罰新台幣2200元。

教育局指出，將持續督導各校訂有備援廠商機制，如原本廠商因違規達停餐標準，學校可預先啟動與通知備援廠商應變，確保供餐無虞。

教育局表示，經統計，實施增加記點罰則及公告廠商記點後，112學年度違規記點較前一年度下降20%，其中112學年度第2學期又比第1學期下降26%。113學年度違規案件數也下降，如今年至今查核96處配膳場所皆無違失，後續將以積極行動，守護校園食品安全。

北市 教育局 記點

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