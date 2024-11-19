受創環狀線搶修進度超前 侯友宜盼年底復駛

新北捷運環狀線因0403地震受創，工程人員迄今仍在搶修，新北市長侯友宜今天到中原站視察修復情形，聽取新北捷運公司的簡報後，對於修繕進度超前甚感欣慰，希望在運轉安全無虞下力拚年底復駛。

環狀線因地震災損是台灣捷運史上首例，復原工程總計9跨鋼箱梁需復位，包含6跨簡支梁及3跨連續梁，經過新北捷運與工程協力廠商不短檢討工進，最終第6跨簡支梁提前於10月23日復位完成。