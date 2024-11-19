受創環狀線搶修進度超前 侯友宜盼年底復駛
新北捷運環狀線因0403地震受創，工程人員迄今仍在搶修，新北市長侯友宜今天到中原站視察修復情形，聽取新北捷運公司的簡報後，對於修繕進度超前甚感欣慰，希望在運轉安全無虞下力拚年底復駛。
環狀線因地震災損是台灣捷運史上首例，復原工程總計9跨鋼箱梁需復位，包含6跨簡支梁及3跨連續梁，經過新北捷運與工程協力廠商不短檢討工進，最終第6跨簡支梁提前於10月23日復位完成。
侯友宜表示，此次施工困難度極高，共分三階段作業，第一階段於6月21日專家學者會議確認連續梁復位工法，7月26日確認重型支撐架及頂升補強方案後施作道路改道，第二階段於8月9日進場綁筋施作穩固基礎，用以搭設工架，第三階段於9月1日開始搭設重型施工架及復位作業。侯友宜感謝施工團隊努力不懈克服困難，工期可望縮短6個月，在運轉安全無虞下力拚年底復駛。
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