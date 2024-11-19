快訊

獨／雇員招考不公？員工爆工會理事兒觀摩場地、預先練習 台電回應了

才動「開心」手術換瓣膜 趙少康又傳肝臟破裂… 醫：抗凝血劑恐致止血延長

受創環狀線搶修進度超前 侯友宜盼年底復駛

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
新北市長侯友宜（右二）今天視察因地震受損的新北捷運環狀線，對於工程人員的加快搶修甚感欣慰，預計可縮短6個月，力拚今年底復駛。記者潘俊宏／攝影
新北市長侯友宜（右二）今天視察因地震受損的新北捷運環狀線，對於工程人員的加快搶修甚感欣慰，預計可縮短6個月，力拚今年底復駛。記者潘俊宏／攝影

新北捷運環狀線因0403地震受創，工程人員迄今仍在搶修，新北市長侯友宜今天到中原站視察修復情形，聽取新北捷運公司的簡報後，對於修繕進度超前甚感欣慰，希望在運轉安全無虞下力拚年底復駛。

環狀線因地震災損是台灣捷運史上首例，復原工程總計9跨鋼箱梁需復位，包含6跨簡支梁及3跨連續梁，經過新北捷運與工程協力廠商不短檢討工進，最終第6跨簡支梁提前於10月23日復位完成。

侯友宜表示，此次施工困難度極高，共分三階段作業，第一階段於6月21日專家學者會議確認連續梁復位工法，7月26日確認重型支撐架及頂升補強方案後施作道路改道，第二階段於8月9日進場綁筋施作穩固基礎，用以搭設工架，第三階段於9月1日開始搭設重型施工架及復位作業。侯友宜感謝施工團隊努力不懈克服困難，工期可望縮短6個月，在運轉安全無虞下力拚年底復駛。

新北市長侯友宜今天視察因地震受損的新北捷運環狀線，力拚今年底復駛。記者潘俊宏／攝影
新北市長侯友宜今天視察因地震受損的新北捷運環狀線，力拚今年底復駛。記者潘俊宏／攝影
新北市因地震受損的捷運環狀線，經過工程人員的加快搶修後預計可縮短6個月，力拚今年底復駛。記者潘俊宏／攝影
新北市因地震受損的捷運環狀線，經過工程人員的加快搶修後預計可縮短6個月，力拚今年底復駛。記者潘俊宏／攝影
新北市長侯友宜（左二）今天視察因地震受損的新北捷運環狀線，對於工程人員的加快搶修甚感欣慰，預計可縮短6個月，力拚今年底復駛。記者潘俊宏／攝影
新北市長侯友宜（左二）今天視察因地震受損的新北捷運環狀線，對於工程人員的加快搶修甚感欣慰，預計可縮短6個月，力拚今年底復駛。記者潘俊宏／攝影

侯友宜 新北捷運

延伸閱讀

走過斷橋陰霾 五股觀音坑溪橋完工今啟用

侯友宜、趙少康控比特王節目抹黑反被控誣告 均不起訴

新北住都再度攜手皇翔 大陳單元4公辦都更案簽約

藍財劃法版本鬧雙包 侯友宜：朝野都盼公平合理分配

相關新聞

和平新生天橋今拆除 大安森林公園8號出口將設置紀念碑

北市府今晚起拆除和平新生天橋，北市工務局表示，昨文資審議已做出天橋不具文化資產價值潛力，且不予列冊追蹤。新工處今上午封閉...

拆和平新生天橋 北市：將設解說牌介紹歷史沿革

台北市和平新生天橋決定拆除，工務局表示，已完成分隔島、臨時行穿線、斜坡道等交通配套措施，並預計在大安森林公園增設解說牌介...

歡慶中華隊進軍東京 北市體育局加送100U幣

中華隊於「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽（臺灣區預賽）」捷報頻傳，17日大勝澳洲勇闖4強賽，持續改寫臺灣在世界一級棒球賽事中最佳成績；臺北市政府體育局為此屆賽事推出「U-Sport臺北樂運動12

新北板橋湳仔溝津渡橋柔光燈妝點浪漫登場

隨著板橋區母親之河-湳仔溝翻轉有成，河道內的豐富生態與周邊的綠化環境，讓沿岸河廊的休閒人口越發增多，新北市政府水利局近期在津渡橋右岸景觀步道增設夜間照明，讓市民在夜間有更安全便利的步行環境，進一步打造

北市和平新生天橋30日內拆除 反拆團體批蔣萬安淪「文化屠夫」

北市文化局今天發出新聞稿，針對和平新生天橋審議後認為不具文化資產價值，工務局新工處今表示，晚上將先封橋，預計30天完成拆...

北市和平新生天橋不登錄文資即拆 何孟樺：是否也「奉交下」？

台北市和平新生天橋今天起開拆，北市議員何孟樺批評，市長蔣萬安上任兩年首度展現「行政效率」，居然是為了踐踏民意。她痛批，蔣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。